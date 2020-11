Zoff um Haushaltsplan der Stadt St. Ingbert : Markus Schmitt kritisiert Ortsrat Rohrbach scharf

Bürgermeister Markus Schmitt. Foto: Florian Jung/Stadt St. Ingbert/Florian Jung

St. Ingbert/Rohrbach St. Ingberts Bürgermeister hat einen provokanten Gegenvorschlag für den Stadtteil: Feuerwehr-Neubau aufgeben, gespartes Geld ins Bürgerhaus stecken.

Die Ablehnung des Haushaltsplanes der Stadt St. Ingbert mit Verweis auf ausstehende Sanierungsarbeiten am Bürgerhaus durch den Ortsrat Rohrbach findet im St. Ingberter Rathaus nicht unbedingt Beifall. Bürgermeister Markus Schmitt (Grüne) verweist insbesondere darauf, dass St. Ingbert sich zu einem „Sparhaushalt“ habe durchringen müssen. „Wir Grüne wissen um die Wichtigkeit und Bedeutung der Ortsteile für unser Gemeinwesen. Eine Sonderrolle sollte aber keiner der Ortsteile beanspruchen. Wir sind alle in einem Boot“, betont Schmitt in einer Stellungnahme und ergänzt: „Viele Ortsteile waren angesichts der angespannten Haushaltslage sehr zurückhaltend, was finanzielle Forderungen für ihre Projekte betraf.

„Ich freue mich über die aktuellen Aktivitäten im Ortsteil Rohrbach“, erklärt Schmitt, betont aber: „Fast alle politisch Verantwortlichen in St. Ingbert machen sich Gedanken darüber, wie wir einen genehmigungsfähigen Doppelhaushalt 2021/22 aufstellen können. Auch in Rohrbach wird eine leidenschaftliche Diskussion geführt. Die in Rohrbach handelnden Akteure Schuh und Weber gefährden aber mit ihrer Forderung nach der Finanzierung eines Rohrbacher Kultursaals die Handlungsfähigkeit der gesamten Stadt. Dabei wäre wichtig schnellstmöglich einen Haushalt für St. Ingbert aufzustellen, um für die nächsten Jahre handlungsfähig zu sein. Es wird leider deutlich, dass die Prioritätensetzung in Rohrbach eine andere zu sein scheint.“

„Wir investieren stadtweit in die frühkindliche Bildung und planen zum Beispiel auch in Rohrbach einen neuen sechszügigen Kindergarten. Das ist ein sinnvolle Investitionen in die Zukunft. Wenn das Bürgerhaus in Rohrbach wichtiger sein sollte als andere Projekte, hätten wir aber einen geeigneten Gegenfinanzierungsvorschlag: Der inmitten eines Wasserschutzgebietes falsch platzierte geplante Neubau eines Feuerwehrgerätehauses sollte gestoppt werden,“ fordert Schmitt und ergänzt: „Der jetzt gewählte Standort am Festplatz erfüllt null Komma null sinnvolle Kriterien: Von der Verkehrssituation problematisch, vor dem Hintergrund des demographischen Wandels zu kurz gesprungen und baulich auf Grund der wasserschutz-rechtlichen Anforderungen- unnötig teuer“.