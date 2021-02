Immobilienmarkt : „Betongold“ ist im Saarpfalz-Kreis begehrt

Der Immobilienmarkt ist derzeit leergefegt. Solche schönen Objekte wie diese Villa bekommt man gar nicht mehr, sie sind vom Markt verschwunden. Das wird sich wieder ändern - dann aber zu deutlich gestiegenen Preisen. Foto: gms/rekord-fenster+türen

St. Ingbert/Homburg Auch in Corona-Zeiten steigen die Preise für Eigenheime und Eigentumswohnungen. Gewerbeimmobilien werden hingegen verstärkt leer stehen.

Wer glaubt, in Corona-Zeiten ein hübsches Immobilien-Schnäppchen zu machen, dürfte sich täuschen. Es sei denn, man interessiert sich für Innenstadt-Ladenlokale, denn die, so informiert zumBeispiel die Wirtschaftsförderung der Stadt Homburg, seien derzeit keine Mangelware. Und dieser Zustand könnte sich nach Corona noch verschärfen: viel Leerstand, keine Interessenten. Bei größeren Gewerbegebäuden sei es schon etwas anders, da würden ganz gezielt gewisse Eigenschaften – Autobahnanbindung, Größe, Raumaufteilung – gesucht, aber eben auch schnell wieder verworfen, wenn sich anderswo günstigere Alternativen für das jeweilige Unternehmen böten.

Im Saarland, dem Land der meisten Wohneigentums-Besitzer innerhalb Deutschlands – die Quote liegt bei 60 Prozent – , ist derzeit keine allzu große Tendenz zu erkennen, seine Immobilie zu verkaufen: „Der Markt stagniert derzeit ein bisschen“, sagt Carsten Cherdron, Inhaber der Geschäftsstelle Von-Poll-Immobilen, die von Homburg aus nicht nur den Saarpfalz-Kreis, sondern auch die Kreise Neunkirchen und St. Wendel betreut. Cherdron vermutet, dass viele Leute, die ursprünglich verkaufen wollten, noch etwas abwarten, „bis die Pandemie und ihre Folgen vorüber sind“.

Info Saarpfalz-Kreis ist begehrtes Wohngebiet Der Immobilienmarkt im Saarpfalz-Kreis ist dynamisch, denn hier zu wohnen, ist sehr begehrt, so die Aussage mehrerer Makler aus dem Umkreis. So seien im Biosphärenreservat kaum noch begehrte Objekte verfügbar. In Homburg ist der Markt ständig in Bewegung, vor allem das Uniklinikum ist hier einer der Treiber der Dynamik, allein Ärzte, die zuziehen, machen bis zu 50 Prozent der Anfragen aus. Der Vorteil für die Makler ist, dass Ärzte aber auch wegziehen, so dass immer wieder hochwertige Immobilien frei werden. Auch Personalwechsel in den großen Industriebetrieben in Homburg tragen zur Bewegung auf dem Immobilenmarkt bei. Oder Familien, die zuziehen, weil das Pendeln zum Arbeitsplatz mühsam ist. Wichtig für den Wohnungsmarkt sei, dass die Städte in ihre Infrastrukur und in eine attraktive Innenstadt investierten. Das schlage sich positiv nieder, übrigens auch im Kreis St. Wendel. Im Raum Neunkirchen hingegen sehen die Nachfragen deutlich schlechter aus, so die Fachleute.

Das hat zur Folge, dass derzeit gerade in Homburg der Markt leergefegt ist, „vor allem im höherwertigen Bereich. Wenn wir ein schönes Objekt reinbekommen, ist es auch meistens ganz schnell wieder weg“. Während Homburg eine sehr begehrte Wohngegend ist, „es gibt viele Arbeitsplätze und die umliegende Landschaft sowie die Infrastruktur sind gut“, sackt Neunkirchen hingegen etwas ab, „vor allem im Innenstadtbereich gibt es wenig Nachfrage“. Obwohl in Homburg seit etwa fünf Jahren das Angebot vor allem an neuen Eigentumswohnungen spürbar gestiegen ist, sind die Preise mitgeklettert: „Wir haben eine Preissteigerung von 27 Prozent seit 2017“, stellt Cherdron fest, „und selbst im Corona-Jahr 2020 gab es eine Steigerung über sechs Prozent.“ Somit gehört die Immobilien-Branche ganz bestimmt nicht zu den Verlierern, vor allem auch nicht im Bereich der Zweitwohnsitze. Hier, so stellt der Immobilienbverband IVD fest, habe ein regelrechter Boom stattgefunden, was seit dem vergangenen Jahr zu „astronomischen Steigerungsraten, insbesondere auf Sylt und in den begehrten Lagen der deutschen Alpen“, geführt habe. Da bezahle man schon mal locker fünf Millionen für ein Objekt, sagt Cherdron.

Dagegen erscheine Homburg noch recht bescheiden, da variieren die Quadratmeterpreise zwischen 1500 Euro in einem Altbau mit Renovierungsbedarf bis zu 4000 Euro in einer der schicken Neubau-Wohnungen, die kürzlich in Homburg entstanden sind. „Man kann leicht ausrechnen, dass der Quadratmeterpreis in Homburg bei 2300 Euro liegt, aber das ist von Lage zu Lage so unterschiedlich, dass dieser Durchschnitt wenig aussagt“, so Cherdron weiter, wichtig sei neben der Lage auch der Zustand der Wohnung, „denn die neuen Häuser und Wohnungen sind schon deshalb deutlich teurer, weil das Bauen an sich viel teurer geworden ist“.

Die Löhne, Materialien, Brandschutz, moderne Ausstattung, all das sei bei Neubauten um ein Vielfaches höher als in älteren Objekten. Und das schlage sich auch bei den Kaufpreisen nieder, „aber die Leute zahlen es, weil sie dafür ein neuwertiges Objekt bekommen“.

In St. Ingbert präsentiert sich die Situation ähnlich, wenngleich das Angebot zumindest beim Blick auf die einschlägigen Online-Immobilien-Portale kleiner als in der Kreisstadt zu sein scheint. Auf einem dieser Portale wird der durchschnittliche Kaufpreis für eine Immobilie in der Mittelstadt mit rund 1720 Euro pro Quadratmeter angegeben. Dieser theoretische Mittelwert ist in den vergangenen drei Jahren kräftig gestiegen. 2017 lag er noch bei 1322 Euro. Solche Zahlen sind allerdings immer problematisch. Ein Blick auf ganz konkrete Angebote zeigt, dass natürlich Baujahr, Lage und Ausstattung ganz erheblich die Preise beeinflussen. Sowird zum Beispiel eine Vier-Zimmer-Eigentumswohnung mit 120 Quadratmetern Wohnfläche im Bereich Poststraße/Schlachthofstraße für 259000 Euro angeboten. Das entspricht einem Quadratmeter-Preis von 2158 Euro. Es gibt aber auch die Drei-Zimmer-Eigentumswohnung mit 84 Quadratmetern Wohnfläche für 106000 Euro, was einem Quadratmeter-Preis von 1261 Euro entspräche. Oder die eher kleine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 58 Quadratmetern Wohnfläche in angeblicher Top-Lage für 89000 Euro und damit 1534 Euro pro Quadratmeter. Mit seinen Durchschnitts-Immobilienpreisen liegt St. Ingbert, das von manchem als „Wohnstadt“ der Landeshauptstadt Saarbrücken bezeichnet wird, allerdings noch immer unter dem Landeschnitt. Das mag aber eher mit den immensen Preisen in den Top-Lagen des Saarlandes zusammenhängen, die den Schnitt in die Höhe treiben.

Homburg wie auch St. Ingbert liegen in der Gesamtentwicklung der Preise bundesweit im Trend, wie auch ein Blick über den saarländischen Tellerrand hinaus beweist: Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen sind 2020 bundesweit um 13 Prozent gestiegen, und damit sogar stärker als im Jahr davor, besonders in den Großstädten. Das niedrige Zinsniveau sowie die Befürchtung einer Inflation – Zitat: „Die europäische Zentralbank druckt Geld“ – lässt sehr viele Leute auf Betongold ausweichen, auch wenn die Renditen bei Vermietung eher mager sind und, abgesehen von den Metropolen, selten über drei Prozent liegen.

Der Ring Deutscher Makler (RDM) hatte zu Beginn der Corona-Pandemie noch befüchtet, dass die Nachfragen zurückgingen, weil Wohnungsbesichtigungen in größeren Gruppen nicht mehr stattfinden durften, oder gerade ältere Leute keine ständigen Besuche von fremden Leuten empfangen wollten, „aber die virtuellen Rundgänge hatten enormen Zulauf und haben auch der Digitalisierung der Branche großen Auftrieb verliehen“, so Axel Lipinski-Mießner vom RDM.