St. Ingbert Nachdem Ende Mai bekannt wurde, dass das Freibad des „blau“ diese Saison geschlossen bleiben wird, steht jetzt ein Termin für die Öffnung des Hallenbades.

Am 31. August wird das Hallenbad des „blau“ in St. Ingbert seine Pforten wieder für die Öffentlichkeit öffnen. Das bestätigte Hubert Wagner, der Geschäftsführer der Bäderbesitzgesellschaft St. Ingbert. Nähere Informationen zur Öffnung werden noch folgen.

Wie die Stadt St. Ingbert mitteilt, gibt es nun außerdem eine Einigung mit den Schwimmfreunden St. Ingbert. Am 4. Juni hatte Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) die wassersporttreibenden Vereine zu einer Konferenz geladen. Diese forderten Lösungen für das vereinseigenen Training, das mit geschlossenem Bad nicht stattfinden konnte. Die Stadtverwaltung hat jetzt mit verschiedenen Kommunen Kontakt aufgenommen und hat Schwimmzeiten in anderen Schwimmbädern für die St. Ingberter Vereine vereinbart.

Die Vereine dürfen in der Zeit der Schließung ab jetzt im „Lakai“ in Neunkirchen von 8 bis 18 Uhr sowie im Vopeliusbad in Sulzbach Dienstags- und Mittwochsnachmittag trainieren. Über die genauen Öffnungszeiten in Sulzbach muss der Stadtrat noch entscheiden. Die entstehenden Kosten für die Vereine wird die Stadt St. Ingbert übernehmen. Darin enthalten sind die Nutzungsgebühren für die Schwimmbadnutzung sowie die Fahrtkosten.