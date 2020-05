Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Freibad-Absage in St. Ingbert : Im „blau“ wird jetzt gebaut statt gebadet

Sie klärten am Freitag gemeinsam Fragen rund um das St. Ingberter Freibad (von links): Jeremy Wendel, Architekt Sven Schroll, Hubert Wagner, Teresa Ziegler und Axel Sorg. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Die Verantwortlichen für die St. Ingberter Wasserwelt begründeten nochmals den Verzicht auf die Freibadsaison und erläuterten den bevorstehenden Umbau.

Seit 30 Jahren habe er mit den St. Ingberter Bädern zu tun, sagt Hubert Wagner. „Aber eine solche Entscheidung stand noch nie an, nicht einmal beim Ende des alten Stadtbades.“ Mit der schwerwiegenden Entscheidung war natürlich gemeint, was seit Mittwoch bekannt ist: Das Freibad im St. Ingberter „blau“ bleibt in diesem Sommer wegen der Corona-Krise geschlossen. Wie und warum es zum Saison-Aus kam und was stattdessen an Baumaßnahmen im „blau“ geplant ist, erläuterte der Geschäftsführer der Bäderbesitzgesellschaft (BBS), deren Aufsichtsratsvorsitzender Jeremy Wendel (CDU) und das planende Architekturbüro am Freitagmittag im Außenbereich der St. Ingberter Wasserwelt.

Bereits im Februar hätten sich die Bäder-Verantwortlichen routinemäßig mit einer Freibadöffnung irgendwann im Mai oder Juni befasst. Und auch die Vorbereitung der Freibadsaison wurde angepackt – mit Pflege der Haus- und Außenanlagen (Wagner: „Die Wiesen sind noch gemäht“). Doch dann kam die Corona-Pandamie und mit ihr Mitte Mai die allererste Freibad-Regel der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB). „Was da an Rahmenbedingungen aufgelistet war, hat mich erschreckt“, berichtete der BBS-Geschäftsführer.

Info 33 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit Auf Nachfrage der SZ erläuterten die Verantwortlichen auch die aktuelle Situation der Beschäftigten in der St. Ingberter Wasserwelt. Demnach sind derzeit 33 Mitarbeiter mit Voll- und Teilzeitstellen in Kurzarbeit. Offen ist auch die Frage, wann das Hallenbad im „blau“ wieder öffnet. Auch wenn das grundsätzlich ab dem 8. Juni möglich wäre, bleibt das Hallenbad zunächst noch zu.

Nach der Formel, mit der Becken-und Liegenfläche auf Badegäste umgerechnet wird, wären 420 und nicht die sonst möglichen 3500 Besucher die maximale Gästezahl im „blau“-Freibad gewesen. Weitere Bestimmungen zielten ab auf Abstand und Schwimmrichtung in den Becken, Ein- und Auslass der Besucher, Mindestabstände auf den Liegewiesen und jede Menge Hygienevorschriften. „Auch nach intensivem Überlegen stellte sich die Frage: Wie ist ein Infektionsrisiko zu verhindern – und kann es wirklich so etwas wie kontaktloses Baden geben?“ Unterm Strich empfahlen die Verantwortlichen von Bäderbesitz- und -betriebs-Gesellschaft schließlich einen Ausfall der Freibadsaison und ließen lieber prüfen, ob man nicht fürs „blau“ geplante Baumaßnahmen schon in die eigentliche Freibadsaison vorziehen kann.

Die Bedenken gegen das Baden im Freien unter Corona-Bedingungen und ein früherer Umbaubeginn überzeugten auch den Aufsichtsrat der BBS, der am vergangenen Montag einstimmig für einen Verzicht auf die Freibadsaison 2020 votierte. Die Beschluss wäre im Übrigen ausschließlich der Frage gefolgt, wie es sich ein Infektionsrisiko der Badbesucher ausschließen lasse, und wirtschaftliche Überlegungen hätten keine Rolle gespielt, wie Jeremy Wendel ausdrücklich betonte. „Eine Freibadöffnung macht keinen Sinn, wenn der Badespaß fehlt und die Badegäste diszipliniert werden müssten“. Zugleich zeigte sich der Aufsichtsratsvorsitzende „verblüfft“, welche teils heftigen Reaktionen die Argumente des „blau“ seit Mittwoch ernteten.

Teresa Ziegler und Sven Scholl (rechts) erläuterten die im Juni beginnenden Umbaupläne für das Freibad im „blau“. Foto: Manfred Schetting