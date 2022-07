Leiterin in Ruhestand verabschiedet : Große Ehre zum Abschied von Anne Schmidt

Von Pfarrer Albrecht Bähr erhielt Anne Schmidt zum Abschied mit dem Kronenkreuz in Gold die höchste Auszeichung der Diakonie. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel-Neuhäusel „Du bist eine wunderbare Frau, eine begnadete Erzieherin, eine gute Freundin der Menschen.“ Albrecht Bähr, der Landespfarrer der Diakonie der Evangelischen Kirche der Pfalz, brachte es auf den Punkt, was an diesem Tag beim Gemeindefest der protestantischen Kirchengemeinde Kirkel-Neuhäusel am Jochen-Klepper-Haus wohl alle dachten: Mit Anne Schmidt, über zwei Jahrzehnte hinweg Leiterin der Kindertagesstätte „Der Walfisch“, ist nun jemand in den Ruhestand gegangen, der gerne weitere Jahre hätte mit und für die Kinder da sein dürfen.