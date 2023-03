Steuererhöhungen in der Gemeinde Kirkel Das Leben in der Gemeinde Kirkel wird teurer

Für Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende wird das Leben in Kirkel teurer. Mehrheitlich mit den Stimmen der SPD, Teilen der Grünen und Uwe Neuschwander von den Linken hat der Gemeinderat am Donnerstagabend eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B (in einer Kommune liegenden bebaute und unbebaute Grundstücke, die nicht zur Agrar- und Forstwirtschaft zählen) von 525 auf 600 Punkte beschlossen. Der Gewerbesteuer-Hebesatz steigt von 420 auf 480 Punkte. Die Erhöhungen gelten rückwirkend ab dem 1. Januar.