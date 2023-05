Doppel-Lesung von Christin-Marie Below und Anne Barns Das Privileg, mit der Mutter zusammenzuarbeiten

Interview | Kirkel · Christin-Marie Below verfügt über ein Privileg, das den wenigsten von uns vergönnt ist: Sie arbeitet mit ihrer Mutter zusammen – beide sind Autorinnen. Am Freitag, 12. Mai, halten die beiden Frauen eine Doppel-Lesung in Kirkel.

08.05.2023, 15:22 Uhr

Christin-Marie Below (rechts) mit ihrer Mutter Andrea Russo alias Anne Barns. Das Mutter-Tochter-Gespann hält am 12. Mai in Kirkel eine Doppel-Lesung. Foto: Iwona Knorr/iwona knorr

Die junge Autorin Christin-Marie Below hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie ist dem Beispiel ihrer Mutter Andrea Russo, unter dem Pseudonym Anne Barns bekannt, gefolgt und schreibt neben eigenen Büchern auch Werke im Mutter-Tochter-Gespann. Im Rahmen des Festivals „erLesen“ kommen die beiden Frauen am Freitag, 12. Mai, nach Kirkel.