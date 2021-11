Auffangstation für junge Luchse : Der Luchs kommt wieder zurück in unsere Wälder

Zwei Luchsjunge liegen in einer Felsnische im Pfälzerwald. Nach der Auswilderung dreier Luchse in der Region im Jahr 2017 hat eines der beiden Weibchen Nachwuchs bekommen. Seitdem wächst die Population ständig. Die letzten belegten Luchsvorkommen im Pfälzerwald sind 200 Jahre her. Foto: picture alliance / Alexander Som/Alexander Sommer

Homburg In der Nähe von Zweibrücken gibt es jetzt eine Auffangstation für Jungtiere – Luchse haben große Streifgebiete und kommen auch in die Saarpfalz.

/ Während der Mensch in schiere Begeisterung ausbräche, bekäme er nur mal irgendwo im Unterholz den spitzen Ohrbewuchs eines Luchses zu Gesicht, so verhält es sich beim Luchs umgekehrt: Er meidet Menschen, denn er kann an ihnen nichts Nützliches entdecken. Im Gegenteil, „wir wollen nicht, dass Luchse sich auf den Menschen prägen“, sagt Eva Lindenschmidt, die im benachbarten Maßweiler künftig mit Luchsen zu tun haben wird.

Denn nach einer viermonatigen Bauphase wurde auf dem Gelände der Tierart-Wildtierstation in Maßweiler bei Zweibrücken am 4. November die erste Auffangstation Deutschlands für Luchswaisen eingerichtet. Das Refugium für Europas größte Raubkatze ist ein Gemeinschaftsprojekt der internationalen Tierschutzstiftung Vier Pfoten, dem World Wide Fund for Nature (WWF), der HIT Umwelt- und Naturschutz Stiftungs-GmbH sowie dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz.

Dass es im Pfälzerwald Luchse gibt, ist bekannt – aber gibt es sie auch in der Saarpfalz? „Es gibt natürlich nicht den saarländischen Luchs und den pfälzischen Luchs“, lacht Eva Lindenschmidt, „aber es ist schon so, dass Luchse große Streifgebiete haben und vom Pfalzer Wald auch mal in Richtung Biosphäre Bliesgau oder Homburg unterwegs sind“. In der Biosphäre wurden sie noch nicht gesichtet, wenn überhaupt, dann seien sie wohl eher im Wald zwischen Homburg und Bechhofen unterwegs, ergab eine Nachfrage bei Jagdpächtern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort verletzte oder verwaiste Luchswaisen hier bei uns auf dem Gelände der Wildtierstation aufnehmen können. Diese Auffangstation wird einen Beitrag dazu leisten, Luchse wieder stabil in Deutschland zu etablieren. Sie ist ein wichtiges Sicherheitsnetz, denn noch leben erst sehr wenige Tiere in unseren Wäldern, und die Sterberate bei jungen Luchsen ist hoch. Umso wichtiger ist es, zukünftigen Luchs-Generationen dabei zu helfen, zu überleben“, sagt der Biologe Florian Eiserlo, Betriebsleiter der Auffangstation Tierart. „Wir sind sehr erfreut über die Fertigstellung der Auffangstation. Sie wird einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Populationsentwicklung der Luchse im Südwesten Deutschlands und darüber hinaus leisten.“ Denn trotz des positiven Bestandstrends - es gibt etwa 125 bis 135 erwachsene Tiere, kehrt der Luchs nach wie vor nur sehr langsam nach Deutschland zurück und jedes Jungtier, das das Erwachsenalter erreicht, zähle, erklärt Moritz Klose, Programmleiter Wildtiere Deutschland und Europa beim WWF.

Einst lebten in ganz Deutschland Luchse – von den Alpen bis hoch in den Norden. Doch im 19. Jahrhundert wurden die heimlichen Waldbewohner beinahe in ganz Europa ausgerottet oder aus ihrem Lebensraum verdrängt. Seit einigen Jahren, dank erfolgreicher Ansiedlungsprojekt, kehrt die große Wildkatze zurück.

Sowohl im Harz als auch im Bayerischen Wald konnten sich erfolgreich Luchspopulationen etablieren. Nun soll der Luchs auch nach Rheinland-Pfalz und vielleicht auch in die östlichen Randgebiete des Saarlandes zurückkehren. Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen bietet geeigneten Lebensraum für ungefähr 45 selbständige Luchse. In dem rund 3000 Quadratkilometer großen zusammenhängenden Waldgebiet finden die Beutegreifer ausreichend Nahrung, Deckung, Höhlen und Rückzugsgebiete.

Luchse erbeuten Säugetiere, vor allem Hasen und Nagetiere sowie Huftiere bis Rothirschgröße, außerdem Vögel und Fische. Luchse sind vorwiegend nacht- und dämmerungsaktive Einzelgänger, die ihrer Beute auflauern, sich an sie heranpirschen oder sie aktiv verfolgen.