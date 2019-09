Arbeiten an der A6-Abfahrt Homburg : Sperrung spürt man in Homburg kaum

Erbach/Reiskirchen/Kleinottweiler Die Vorbereitungen für das dritte Ohr an der Autobahnabfahrt Homburg/Bexbach haben bisher noch zu keinen Verkehrsproblemen geführt. Entlang der Umleitungsstrecken herrscht überraschende Normalität. In Kleinottweiler fällt aber etwas anderes negativ auf.

Wie lange die Richardstraße geschlossen bleibt, ist gerade unklar. LfS-Sprecher Klaus Kosok hatte von drei Monaten ab dem 28. August geschrieben (wir berichteten). Auf der LfS-Website steht als Ende der Sperrung der 9. November. Laut Kosok bezeichnet dies aber den Zeitraum, für den die verkehrsrechtliche Sperr-Anordnung gilt – er könnte verlängert werden. Die drei Monate hätten sich auf die geplante Bauzeit bezogen. Nun steht auf den Schildern an der Baustelle nochmal etwas anderes: 2. bis 22. September. Kosok befindet sich aktuell in Urlaub, Gerd Kloy war am Nachmittag unterwegs und kann diese Frage erst am Donnerstag beantworten.

Auch Daniel Heintz (SPD), neuer Ortsvorsteher von Kleinottweiler, hat in puncto Verkehrsaufkommen bisher noch nichts Kritisches bemerkt. „Alle waren gespannt, wie sich die Verkehrsströme verteilen. Seit Montag sieht man ein paar ausländische Laster mehr durch den Ort fahren, allerdings keine erkennbaren Verkehrslawinen. Der Verkehr hat leicht zugenommen, hat man mir bestätigt“, sagt Heintz. Es sei aber noch zu früh für eine abschließende Aussage. Viele Autofahrer machten sich wohl erst über mehrere Tage ein Bild, wo sie am besten entlang fahren. Abzuwarten sei etwa, ob sich der Verkehr über die Abkürzung Homburger-/Altstadter Straße erhöhe: „Ich habe einen genauen Blick drauf.“ Generell sieht er kritisch, dass Kleinottweiler bei der Planung des Projektes „Drittes Ohr“ ein wenig außen vor gelassen worden sei. Als Problem augenfälliger als der Verkehr sei der natürliche Lärm- und Sichtschutz, der durch die Rodungen um den Pendlerparkplatz an der B 423 für bauvorbereitende Maßnahmen weggefallen sei. „Der Verkehrslärm hat dadurch zugenommen“, findet Heintz. Eine Anwohnerin habe ihm berichtet, dass sie nun von der Küche freien Blick auf die A 6 habe. Kleinottweiler sei dafür, dass schnellstmöglich eine Entlastung durch die Ost-Anbindung komme. „Je schneller die Variante umsetzbar ist, desto besser“ – mit den Worten deutet Heintz an, dass die Variante 1 der Favorit auch in Kleinottweiler wäre. Am 17. September werde das Thema bei der Ortsratssitzung diskutiert, dabei wolle man sich klar positionieren.