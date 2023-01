Mit der Eröffnung der Mensa am Saarpfalz-Gymnasium im Winter 2019 waren die umfangreichen Erweiterungsarbeiten an dem ältesten Gymnasium der Stadt erst einmal abgeschlossen. Links Schulleiter Jürgen Mathieu, rechts Landrat Theophil Gallo, ebenfalls Absolvent am Saarpfalz-Gymnasium Foto: Sandra Brettar/SPK