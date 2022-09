Feiern wie in Bayern : Die Homburger Wiesn bringen dieses Wochenende das Oktoberfest ins Saarland

Foto: dpa/Matthias Balk

Homburg Dieses Wochenende wird im Saarland nach langer Corona-Pause wieder Oktoberfest gefeiert - auch in Homburg. Die Wiesn finden dieses Jahr allerdings in zwei Etappen statt. Was die Besucher vor Ort erwartet.