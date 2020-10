Kostenpflichtiger Inhalt: 65 neue Fälle in zwei Tagen : Corona-Infektionszahl steigt im Saarpfalz-Kreis rasend schnell an

Auch die Corona-Fallzahlen im Saarpfalz-Kreis steigen schnell. Foto: dpa/Georg Hochmuth

Homburg/ST. Ingbert Am Mittwoch hat der Saarpfalz-Kreis am zweiten Tag in Folge über 30 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Verbuchte man am Vortag 33, waren es nun 32 neue Fälle. Insgesamt sind damit 778 Fälle seit Ausbruch der Pandemie bekannt, die Zahl der im Krankenhaus behandelten stieg von elf auf 13. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich von 88,16 auf 98,74 und liegt damit nur noch knapp unter der 100er-Marke.