Kostenpflichtiger Inhalt: Meisterkonzerte und Theater im Saalbau : Die Kulturpakete sind geschnürt

Zur kommenden Meisterreihe werden unter anderem bekannte Pianisten erwartet. Noch plant man ganz normal. Foto: dpa/Marcus Krüger

Homburg Noch plant man in Homburg weitgehend normal für die nächste Saison der Meisterkonzerte und der Theatergastspiele. Wenn diese laufen können wie geplant, dann kann man sich zum Beispiel auf den Pianisten Martin Stadtfeld freuen und die Shakespeare Company Berlin.

Wie es im Herbst aussieht in der Corona-Pandemie und welche Beschränkungen es dann überhaupt noch oder vielleicht auch wieder gibt, weiß derzeit keiner so genau. Dennoch müssen Gastspiele von Musikern und Theatern langfristig geplant werden. Das gilt natürlich auch für die beiden großen Reihen im Homburger Saalbau. Die Programme stehen jedenfalls fest, und alle hoffen, dass man hier dann auch zuhören und zusehen kann.

Grundsätzlich halte die Stadt mit ihrem Kulturamt immer noch an der Planung fest, teilte die städtische Pressestelle mit. „Allerdings wissen wir nicht, was noch kommt und bislang haben auch zwei Theater ihre Gastspielstücke abgesagt beziehungsweise verschoben, weil sie einerseits keine so großen Produktionen mehr anbieten oder die Schauspieler nicht mehr unter Vertrag haben“, teilte Stadt-Pressesprecher Jürgen Kruthoff weiter mit.

Die Größe eines Ensembles könnte ohnehin vermutlich mit zu einem entscheidenden Punkt werden, ob denn nun ein Konzert oder eine Theateraufführung stattfinden kann oder nicht.

Auch wenn nicht klar ist, was da auf alle zukommt, hat man im Saalbau angesichts der Corona-Regeln schon mal nachgerüstet. So wurden beispielsweise Handdesinfektionsspender angeschafft, auch für die Ausstellungen, die unten in der Galerie ja bereits laufen.

Für den großen Saal gebe es Überlegungen, wie man das Publikum sicher platzieren kann. Auch sollen am Einlass und an der Garderobe Wartezeiten vermieden werden.Vergleichbare Spielstätten verzichteten etwa auf Pausen mit Getränkeverkauf. Auch das werde im Moment überdacht.

Doch was erwartet das Publikum denn ab dem Herbst - wenn es so läuft wie geplant? Normalerweise werden die Programmpakete der Meisterkonzerte und der Theatergastspiele im Frühsommer präsentiert. Daher auch hier ein Blick darauf, natürlich unter Vorbehalt.

Den Start bei der Meisterreihe übernimmt am 8. Oktober Andreas Staier am Hammerflügel. Dieses Instrument mit seinem so besonderen silbrig-perkussivem Klang war übrigens in den vergangenen Jahren bereits mehrfach im Saalbau zu hören, gespielt beispielsweise von Kristian Bezuidenhout, dem Hammerflügelspezialisten aus Südafrika, und dem routinierten Ronald Brautigam.

Auch Andreas Staier hat sich als Hammerklavier-Solist einen herausragenden Ruf erworben. Er stammt aus Göttingen, studierte Klavier und Cembalo in Hannover und Amsterdam, war Cembalist des Ensembles Musica Antiqua Köln.

In der anstehenden Meistersaison 2020/21 sollen dann in der Folge weitere berühmte Pianisten das Programm prägen: So will am 10. Dezember Martin Stadtfeld kommen, der seine Aufnahme-Karriere mit Bachs „Goldberg-Variationen“ im Alter von 22 Jahren startete. Ohnehin gilt er als einer der bekanntesten Pianisten seiner Generation.

Am 8. April 2021 wird dann Yefim Bronfman im Saalbau in die Tasten greifen. Auch er ist einer der bedeutendsten Pianisten unserer Zeit, steht für imposante Technik, Kraft und hohe Interpretationskunst.

Nachdem in dieser Saison das Konzert mit dem Violinvirtuosen Renaud Capuçon leider wegen der Corona-Pandemie ausfiel, hat Markus Korselt, als künstlerischer Leiter der Homburger Meisterkonzerte fürs Programm verantwortlich, einen anderen internationalen Geiger nach Homburg verpflichten können: Kirill Troussov soll am 5.November im Saalbau auftreten,

Als weiterer Höhepunkt gilt der Auftritt des Ungarischen Kammerorchesters am 18. März 2021. Die renommierten Musikerinnen und Musikern der jungen Generation Ungarns, die darin versammelt sind, sehen ihre Aufgabe in der Pflege der ungarischen Streichertradition und der Verbreitung der ungarischen Musik.

Auch bekannte Streichquartette gehören zur nächsten Meistersaison: das Aris Quartett soll am 22. Oktober spielen, das Zehetmair Quartett am 11. März.

Erneut arbeitet Korselt mit dem ARD-Musikwettbewerb zusammen. Das Höchstalter der Teilnehmer richtet sich nach der Kategorie und liegt zumeist zwischen 25 und 28 Jahren, hieß es dazu. Jährlich treten hier etwa 200 Kandidaten aus 35 bis 40 Ländern an. Zu hören sind die Preisträger in Homburg im kommenden Jahr wieder, dann am 20. Mai beim Schlusskonzert der Reihe .

Doch zuvor geht es auf Meisterkonzerts-Neuland. Für Korselt nämlich ist die Weiterentwicklung der Reihe schon immer wichtig. „Wer sich nicht wandelt, ist schon tot“, hatte er bereits im vergangenen November deutlich gemacht und behutsame Veränderungen angekündigt. „Wir wollen kleine Klassiknerds im Elfenbeinturm sein.“ Der Wandel habe ja bereits begonnen, dafür stünden etwa die Zusammenarbeit mit dem ARD-Musikwettbewerb und die „Meister von morgen“-Konzerte. Abgeschlossen sei die Metamorphose der Meisterkonzerte noch nicht. Und daher gibt es am 8. April nächsten Jahres einen „Klassik meets Jazz“-Meisterabend mit Gwilym Simcock am Klavier, Thomas Gould, Violine, und Sängerin Miriam Ast.

Die Theatersaison soll bereits am 17. September mit „Verlorene Liebensmüh“ der Shakespeare Company Berlin beginnen. Die Truppe hat sich damit eines eher selten gespielten Werkes des großen Autors angenommen, dem sie sich auch im Namen verschrieben haben. Für die neue Inszenierung dieser „Komödie gegen die Planbarkeit“ arbeitet sie wie gewohnt mit Livemusik, rasanten Rollenwechseln und Spielfreude.

Durch Corona haben sich bei den Gastspielen bereits Änderungen ergeben. So entfalle das Stück „Die Jungfrau von Orleans“, teilt die Stadt mit. Stattdessen werde am 26. November „Don Quichotte“ gespielt, da sich das Landestheater Schwaben mehr auf Stücke mit wenigen Schauspielern konzentriere.

Eine weitere Änderung: Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ werde nicht wie geplant am 4. März 2021 aufgeführt, sondern bereits am 25. Februar.

Nicht geschraubt wurden am Programm für den 17. Dezember, wenn die Theatergastspiele Fürth „Geliebte Hexe“´ mitbringen und darin Hillian Holroyd, die „unwiderstehlichste Hexe von ganz Greenwich Village“.

Sebastian Fitzeks Psychothriller „Die Therapie“ ist für den 28. Januar angesetzt. Wer es nicht so spannend mag, findet vielleicht Entspannung bei „Meine Braut, sein Vater und ich“ am 25. März.

Bevor die Theatergastspiele dann auf ihren Schlusspunkt zusteuern mit dem Stück „Pater Brown“ der Theatergastspiele Fürth am Sonntag, 9. Mai, geht es am 21. April noch um eine bedeutende Frau der Weltgeschichte: „Hildegard von Bingen“.

Die Shakespeare Company Berlin will das Stück „Verlorene Liebesmüh“ im September auf die Saalbau-Bühne in Homburg bringen als Start in die Gastspielsaison – so es in der Corona-Krise denn möglich ist. Foto: Axel Lauer

Auch Pianist Martin Stadtfeld soll in Homnburg spielen. Foto: dpa/dpaweb/A9999 Uwe Arens