Impfaktion auch am nächsten Samstag : Immer wieder samstags wird in Homburg geimpft

Jede Impfdosis ist wertvoll. Wer welche übrig hat, kann sie an die Aktion im Saalbau abtreten. Foto: dpa/David Young

Homburg/Blieskastel Auch am kommenden Samstag können sich Impfwillige bei einer Impfaktion in Homburg impfen lassen. Bereits am letzten Samstag lief die Aktion reibungslos ab. Wie sie zustande kam und abläuft, haben uns die impfenden Ärzte erklärt.