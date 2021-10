Abwahlverfahren gegen OB Schneidewind : Grüne fordern weiterhin Abwahl Schneidewinds

29.01.2019, Saarland, Saarbrücken: Der Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) sitzt vor Beginn des Prozesses wegen Untreue im Landgericht. Er soll Mitarbeiter des städtischen Bauhofs von Privatdetektiven überwacht haben lassen, ohne den Stadtrat zu informieren. Foto: Oliver Dietze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Oliver Dietze

Homburg Der Stadtverband der Grünen hält weiter an der Abwahl des suspendierten Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (SPD) fest. In einer Pressemitteilung geht die Umweltpartei auch auf den Rundbrief ein, den Schneidewind in der vorletzten Woche an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt verteilt hatte.