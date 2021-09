Pastis und Buchvorstellung : Ein Samstag mit Büchern und Pastis wie in Südfrankreich

In Lissabon geboren, hat es Rui Manuel De Assis Camilo schon mit 11 Jahren nach Wiesbaden verschlagen, wo sein Großvater Klarinettist am Staatstheater war. Nach seinem Studium zum Kommunikationsdesigner folgte er seiner wirklichen Berufung und begann als Fotograf zu arbeiten. Er hat die Pastis-Kannen in Szene gesetzt. Foto: Bernd Detsch/SZ

Homburg Das passt zusammen: Ein Buch über den Pastis, ein Sammler, ein Künstler, ein Buchändler – und viele nette Gäste, die gerne Pastis trinken, kommen am Samstag in Homburg zusammen.

Es gibt viele Sammelgebiete, von Bierdeckeln bis Reisekoffer, von Streichholzschachteln bis zu Biedermeierstühlen. Und es gibt Sammlungen, die gute Laune machen, weil sie ein bestimmtes Lebensgefühl transportieren. Zum Beispiel vom Sommer, von Südfrankreich und von einem warmen Abend am alten Hafen von Marseille. Oder von einem Fischrestaurant in St. Tropez.

Michael Eckel, ein gebürtiger Saarländer, der heute in Kassel wohnt, hat eine solche Sammlung: „Trente-trois pichets Pastis“ genannt, auf deutsch: 32 Pastis-Krüge. Wobei jeder Pastis-Trinker weiß, dass die Kannen mit eisgekühltem Wasser und nicht mit Pastis gefüllt sind. Denn der Pastis befindet sich beim Servieren bereits im Glas, in Marseille ist es traditionell eine gelb eingefärbte Sorte, deshalb dort auch „un jaune“ genannt, ein „Gelber“. Um den Verkauf seines Pastis’ zu steigern, entwarf Paul Ricard Mitte der 1930er Jahre eine eigene, typische Karaffe mit seinem Namenszug. Andere Destillateure folgten dem Beispiel. Zahlreiche „Pichets“ warben danach auf den Theken und Tischen der Bistros in Frankreich für diverse Pastis-Marken.

Info Auch Walther König aus Köln ist zu Gast Am Samstag, 4. September, sind alle Pastis- und Buchfreunde eingeladen, zur Buchvorstellung in die Buchhandlung von Bernd Detsch in der Homburger Ring

straße 1 zu kommen. Beginn der „Buchvernissage“ ist um 17 Uhr, erwartet werden neben dem Fotografen Rui Camilo und dem Pastiskannen-Besitzer Michael Eckel auch der legendäre Kölner Kunstbuchhändler und Verleger Walther König. Der Homburger Verleger und Buchhändler Bernd Detsch hat einst bei ihm gelernt.

Gemeinsames Merkmal der meisten Pastis-Karaffen ist die Gestaltung der Tülle, die verhindert, dass Eiswürfel in das Glas gelangen. Der Fotograf Rui Camilo hat nun aus der Sammlung von Michael Eckel 32 bekannte, aber ebenso auch seltene Exemplare für ein Künstlerbuch in Szene gesetzt, das bei Bernd Detsch erschienen ist.

Detsch betreibt in der Homburger Ringstraße eine große Kunstbuchhandlung. Die Gestaltung des Buches soll eine Hommage an den kalifornischen Künstler Ed Ruscha sein, betont Bernd Detsch: „Ruscha hat in den 60er und 70er Jahren erschwingliche Künstlerbücher gemacht, so genannte „artists‘ books“, die später selbst zu Kultobjekten wurden.“ Detsch besitzt selbst einige davon, die heute sehr wertvoll sind. Eines der ersten Ruscha-Künstlerbücher hieß „Twentysix Gasoline Stations“, also 26 Tankstellen. Davon gab es 1962 ganze 400 Exemplare.

Und nun 32 Pastis-Krüge. Genau wie bei Ed Ruscha, sind auch hier die Fotos in dem kleinen Buch unkommentiert hintereinander von dem portugiesisch-deutschen Fotografen Rui Camilo in Szene gesetzt worden. Sie wirken sehr kühl und puristisch. Sogar so manche Kitsch-Formen werden mit Hilfe der Kamera von Camilo zu edlen Teilen.

Da man sich aber Pastis-Objekte nicht lange anschauen kann, ohne Lust auf ein eisgekühltes Glas zu bekommen, hatte Detsch die Idee, in seine Buchhandlung zur Künstlerbuch-Vernissage einzuladen. Von Freunden besorgte er sich die unvermeidlichen knallgelben Tabletts, auf denen die geriffelten Ricard- und die glatten Pernod-Gläser stehen, die am Samstag zum Einsatz kommen werden.

Die Sammlerkrüge von Michael Eckel allerdings nicht, die bleiben in der Vitrine. Dafür gibt es Flaschen mit Eiswasser. „Die meisten Leute kennen nur Pernod und Ricard“, so Benrd Detsch, „aber es gibt auch viele kleine Distillerien, die aus Anis, Süßholz, Sternanis, Fenchelsamen und verschiedenen Kräutern Pastis herstellen.“ Je nach Geschmacksrichtung dominieren mal der Sternanis, mal die Lakritznote, mal die Kräuter. Detsch hat sich im Vorfeld viel Mühe gegeben, um möglichst viele Sorten zusammenzutragen und freut sich nun auf’s Tasting. Ein Besäufnis soll es natürlich nicht werden, sagt er lachend. Und wer will, kann ein von Ruiz Camilo signiertes Pastiskrüge-Künstlerbuch erwerben. Oder gleich eines der coolen Originalfotos mitnehmen, denn auch die stehen zum Verkauf.

Bernd Detsch ist ein Grenzgänger zwischen Büchern und Kunst. Er verkauft Kunstbücher, Künstlerbücher und ist Kunstsammler. Foto: Christine Maack

Es war gar nicht so leicht, so viele Sorten Pastis zusammenzukriegen. Leider ist kein Pastis aus dem Saarland dabei. Foto: Bernd Detsch/SZ