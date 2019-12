Stadt verkauft ihr Gelände dort an Investor : Hinterm Kino soll gebaut werden

Stadt verkauft ihr Gelände dort an Investor

Das Gelände hinterm Eden-Kino in Homburg dürfte nun tatsächlich perspektivisch bebaut werden. Bis dahin könnte es vermutlich in den ersten Monaten 2020 wieder als Parkplatz nutzbar sein. Die Grundlagen für diese Entwicklungen sind in den letzten Tagen geschaffen worden.