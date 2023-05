Stadtrat Blieskastel Viel Geld wird in das Kombibad fließen

In Blieskastel kann man aufatmen: Die Zukunft des Kombibades scheint gesichert. Wie Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) und der Leiter des Hauptamtes, Verwaltungsrat Jens Wesch, unserer Zeitung schon vorab erläuterten, erhält das Bad für die Sanierung und Modernisierung knapp sechs Millionen Euro aus Bundesmitteln (wir berichteten). „Das ist sehr gut für Blieskastel“, zeigte sich der Blieskasteler Verwaltungschef zufrieden, sei es doch eine Förderhöhe, die in dieser Dimension einmalig für das Saarland ist. Und deswegen hat man inzwischen auch schon bei Innenminister Reinhold Jost angeklopft. Denn aus dessen Ministerium soll zusätzlich ein sogenannter Sonderkredit über 3,5 Millionen Euro dazukommen. Man ist in Blieskastel ziemlich zuversichtlich, dass Jost diesen Sonderkredit gewähren wird. Schließlich sei die Höhe der Bundesgelder „sehr atypisch“, darüber könne man nicht hinwegsehen.