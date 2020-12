Von IHK ausgezeichnet : Felix Wahrheit ist der landesbeste Mediengestalter

Felix Wahrheit ist von der IHK als saarlandweit bester Azubi als Mediengestalter Bild und Ton ausgezeichnet worden. Foto: BeckerBredel

Blieskastel Beim Bau des Berliner Flughafens BER, dessen drei Buchstaben zum Synonym einer Desaster-Baustelle wurden, hoffte auch Felix Wahrheit auf eine Fertigstellung. Sein Unternehmen AspektEins in Saarbrücken hatte nämlich Kameras am Flughafen montiert und sollte in einem Zeitrafferfilm den Bau dokumentieren – von der Grundsteinlegung bis zur Einweihung.

Solche Baustellenaufnahmen, die eine jahrelange Entwicklung in wenigen Minuten zusammenfassen, sind die Spezialität des 22-Jährigen, der gerade den Beruf des Mediengestalters Bild und Ton erlernt hat und in seinem Jahrgang als landesbester Auszubildender von der IHK Saarland ausgezeichnet worden ist.

Auf die Zeitrafferfilme hat sich sein Arbeitgeber spezialisiert, bundesweit stehen an Großprojekten die Kameras der Firma, die dann tageweise Bilder schießen, die zusammengefügt einen Film ergeben. Ungeheueres Datenmaterial kommt da zusammen. „Wir müssen dann mit einer speziellen Software die Regen- und Nebeltage herausnehmen, damit nachher ein Film ohne Flackern entsteht. Die Ergebnisse sind immer eindrucksvoll“, sagt Wahrheit, der in Blieskastel seinen Realschulabschluss machte. „Ich ging von der Schule und startete ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Deutschen Roten Kreuz, das mich in den Bliestalkliniken im Patiententransportdienst einsetzte. Danach bewarb ich mich bei AspektEins, wo ich den Auszubildenden des vorangegangenen Lehrjahres kannte. Nach einem Praktikum hatte ich den Lehrvertrag“, erzählt er.