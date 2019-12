Oberbexbach Die Stadt hat nun doch ein Konzept erstellt, wie man den Bebauungsplan für das Rollenspielgelänge am Saarpfalz-Park vorantreiben kann. Er wird am Mittwoch im Oberbexbacher Rat vorgestellt. Die Feilbachaue wird nun ausgeklammert.

Was in puncto Utopion-Gelände auf der Tagesordnung des Ortsrates Oberbexbach am Mittwoch, 11. Dezember, steht, könnte den Durchbruch bedeuten: Der Bebauungsplan „Historische Siedlung am Saarpfalz-Park“ soll in „Abenteuer- und Freizeitgelände „LARP“ umbenannt werden. Und: Man will das Landschaftsschutzgebiet Feilbachaue jetzt ausklammern. Das sieht der Beschlussvorschlag der Verwaltung vor. Mit Investor Gregor Hoch sollen die auf dem Gelände geplanten Veranstaltungen in einem Rahmenvertrag festgezurrt und dem Stadtrat zur Abstimmung vorgelegt werden. Außerdem soll die Verwaltung ermächtigt werden, ein Angebot zur Beauftragung eines Planungsbüros einzuholen und mit Hoch abzuklären, welche Kosten er übernimmt. Angedacht ist, dass er alle Planungen und Gutachten zahlt, insofern sie nicht bereits vorliegen. Der Bebauungsplan soll dann auf Grundlage des Rahmenvertrags erstellt werden. Außerdem werden die naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen in einem Städtebaulichen Vertrag festgehalten, dabei auch die Oberste Naturschutzbehörde eingebunden.