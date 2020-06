Bexbach Das Freibad Hochwiesmühle in Bexbach wird ab dem 4. Juli wieder öffnen. Das hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bexbach GmbH in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Die Stadtwerke Bexbach als Badbetreiber würden über die Hygieneregeln, die angepasste Badeordnung und weitere Rahmenbedingungen informieren, erklärt Bürgermeister Christian Prech (CDU).

Fest stehe, dass – wie in anderen Städten und Gemeinden auch – vorab Tickets gekauft werden müssten. Das vermeide lange Schlangen im Kassenbereich des Freibades und somit potenzielle Infektionsherde. Diese Tickets sollten online gekauft und bezahlt werden. Für Bürger, die keine Möglichkeit haben, online Eintrittskarten zu beziehen, werde seitens der Stadtwerke eine Lösung gefunden und zeitnah mitgeteilt, so Prech weiter. Klar sei aber auch, dass nur eine viel geringere Anzahl an Badegästen Zutritt zu dem Bad bekommen könne und nicht jede für den gewünschten Tag ein Ticket werde lösen können, so Prech weiter.