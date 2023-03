Verdienter Feuerwehrmann Ein halbes Jahrhundert Feuerwehrmann

Ja, ein bisschen nervös war er schon, der Christian Müller. Aber das war auch wirklich nicht verwunderlich, erhielt der Frankenholzer Feuerwehrmann am Montagnachmittag doch aus den Händen von Innenminister Reinhold Jost das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Auf Wunsch von Christian Müller fand die Verleihung im Feuerwehrgerätehaus seines Heimatlöschbezirks Frankenholz statt. Von hier war Müller 1972 mit dem Eintritt in die Jugendfeuerwehr ins Leben als Feuerwehrmann gestartet. Dort auch hatte Müller mit dem angefangen, was jetzt mit dem Orden ausgezeichnet wurde – seine Arbeit mit und für den Nachwuchs der Feuerwehren. Zuerst im Löschbezirk Frankenholz, dann in den gesamten Bexbacher Feuerwehr und heute als Kreis-Jugendfeuerwehrbeauftragter für alle Wehren im Saarpfalz-Kreis.