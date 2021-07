Musik und Theater Saar : Der Bühnen-Turm-Bau zu Merzig

Merzig Jubeln gehört für den „Musik und Theater Saar“-Chef Joachim Arnold zum Geschäft. Doch vor der Musical-Premiere „Jekyll & Hyde“ am 6. August hat Arnold allen Grund für Superlative.

Haushoch, über drei Geschosse hinweg, ragt in der „Freiluftarena Saar“ am Merziger Zeltpalast eine Stahlkonstruktion in den Himmel. Man sieht es auf den Fotos, die der „Musik und Theater Saar“-Chef Joachim Arnold stolz verschickt. Es ist der Bühnenaufbau für eine gigantische Video-Wall. Die Berliner Videodesign-Experten von „fettfilm“ hätten „alles gegeben“, meint er und zählt einige Namen von der langen Liste prominenter Regisseure und renommierter Theater auf, mit denen und für die der Bühnenbildner und Videokünstler Momme Hinrichs, den er für die Merziger „Jekyll & Hyde“-Produktion engagiert hat, schon arbeitete: von Peter Konwitschny bis Andreas Homoki, von der Wiener Staatsoper bis zu den Bayreuther Festspielen oder der Ruhrtriennale.

Merzig goes Bregenzer Seebühne? Zumindest schlägt Arnold in diesem Noch-Corona-Jahr mit seiner Sommertheater-Arena einen neuen Weg ein, er produziert erstmals ein Open-Air-Stück, Hinter seinen Merziger Zelten ließ er, wie berichtet, die „Freiluftarena Saar“ bauen, eine steile Tribüne für über 900 Menschen. Die Zuschauerränge standen zuvor in Arnolds großem Hauptzelt, in dem er sonst seine Musicals zeigte. Dieses Mal nehmen die Zuschauer unter freiem Himmel Platz. Es werden Corona-bedingt nur 460 sein, und sie müssen die drei „Gs“ vorweisen, geimpt, genesen oder getestet sein. Wer will, erledigt letzteres gleich vor Ort, denn der Kulturort Zeltpalast beherbergt auch ein Testzentrum.

Neu ausgerichtet wurden auch die Spielzeiten. Ab 18 Uhr öffnet die Freiluftarena, um 21 Uhr beginnt die Aufführung, die ohne Pause durchläuft, und danach ist Schluss. Sprich: Die Geselligkeit findet vor der Kunst statt. Zwei Getränke hat jeder Zuschauer frei, sie sind im Ticketpreis drin. Umständliches Geldzücken war gestern.

Und künstlerisch? Andreas Gergen führt wieder Regie, mit dem Arnold bereits seit Jahren zusammenarbeitet. Der gebürtige Saarlouiser war zwischen 2011 und 2017 Operndirektor am Salzburger Landestheater und hat ein Händchen für Musicals.

Auch die Sängerin Vasiliki Roussi ist wieder mit von der Partie; sie machte 2018 das Stück „End of the Rainbow“ über Judy Garland in Merzig zu einem Leckerbissen. Laut Arnold wird Gergen „Jekyll & Hyde“ nicht als Grusel-Moritat aus dem viktorianischen Zeitalter erzählen, sondern als verwirrendes Psychogramm einer Persönlichkeitsspaltung anlegen.