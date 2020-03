Völklingen Festivalmacher Thilo Ziegler sagt das Top-Event im Völklinger Weltkulturerbe für 2020 ab – die Branche sei „wahnsinnig“, die Kosten seien explodiert.

Üblicherweise nehmen Festival- und Konzert-Veranstalter gerne das Weihnachtsgeschäft mit. Auch für Veranstaltungen des saarländischen Eventveranstalters Thilo Ziegler gilt das, etwa für Rocco del Schlacko oder das Völklinger „Electro Magnetic“ Festival. Dessen achte Ausgabe wurde im Dezember 2018 beworben, nur im vergangenen Jahr lief kein Vorverkauf an. Bis heute lassen sich keine Tickets buchen, und wer im Saarbrücker Büro von „4 plus 1 Konzerte“ anrief, der Firma des „Electro Magnetic“-Erfinders Ziegler, erhielt bis dato die Auskunft, man wisse nicht, „ob und wenn, wann“ das Festival stattfinde. Das könne nur der Chef sagen.

Und der hat am Dienstag auf SZ-Nachfrage auf derzeit kursierende Gerüchte reagiert, die nächste Ausgabe von „Electro Magnetic“ falle flach. Ja, erklärte Ziegler, der sich derzeit in den USA befindet: „Es sieht nicht gut aus.“ Er kämpfe zwar noch darum, die diesjährige Ausgabe zu realisieren, doch die Hoffnung sei gering. Er werde das Festival nur stattfinden lassen, wenn er selbst voll hinter dem Programm stehe und denke, es werde „geil“: „Was Halbgares mache ich nicht.“

Was ist passiert? Ziegler führt brancheninterne Gründe an. Geld ausländischer Fonds-Gesellschaften fluteten den Konzert- und Eventmarkt, sagt er. Das provoziere „wahnsinnige Gagenforderungen“, mit denen er sich „täglich“ für „Electro Magnetic“ herum schlagen müsse. Die Produktionskosten explodierten außerdem – und dies alles vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. Sprich: Immer weniger junge Kunden sind überhaupt mobilisierbar. Dieses sich weiter verschärfende Szenario gelte bundesweit und international, erklärt Ziegler, der nach eigener Aussage keine öffentlichen Gelder für seine Projekte erhält.

Ziegler ist also das unternehmerische Risiko zu hoch? Dies, obwohl er das Festival 2019 erstmals auf zwei Tage ausgeweitet hatte, und das Ganze mit 60 DJs und Live-Acts so fett wirkte wie noch nie. Rund 16 000 Besucher kamen. Das klingt prächtig, ist jedoch, auf zwei Tage gerechnet, eine schlechtere Bilanz als in den Vorjahren, da zog das Festival an nur einem Tag etwa die gleiche Zahl an. Ziegler kommentiert den ökonomischen Erfolg der Veranstaltung 2019 denn auch mit den Worten: „Ich hab’s überlebt.“ Spekulationen, die Interims-Geschäftsführung des Weltkulturerbes habe es ihm als Veranstalter für 2020 schwerer gemacht als in der Ära von Meinrad Maria Grewenig, habe Denkmalschutz- und Brandschutzauflagen verschärft oder gar die Miete erhöht, wies Ziegler zurück. Es gebe keinerlei Stress.