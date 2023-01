Pressefreiheit und Demokratie : Wie das Zeitungsmuseum in Wadgassen neu erfunden und gerettet werden soll

Exponate wie eine Erstausgabe der Süddeutschen Zeitung gehören zu den Highlights der Sammlung in Wadgassen. Nun soll sich das Zeitungsmuseum zu einem Demokratiemuseum weiterentwickeln. Auf dem Foto: Sammlungsleiter Christian Göbel (l.) und Museumsleiter Roger Münch. . Foto: dpa/Oliver Dietze

Wadgassen/Saarbrücken Das Zeitungsmuseum in der Alten Abtei in Wadgassen soll junge Menschen begeistern, doch es ist selbst in die Jahre gekommen. Nun ergibt sich eine überraschende Chance zur Verjüngung.