Kostenpflichtiger Inhalt: Hygiene ist das A und O : Sportvereine stehen in den Startlöchern

Die Partie der HF Illtal gegen die HSG Worms am 8. März war das letzte Handballspiel, das in diesem Jahr in der Eppelborner Hellberghalle ausgetragen wurde. Da die Saison in der Oberliga abgebrochen wurde, stehen für die Illtaler derzeit keine Pflichtspiele an. Das Handballtraining in Hallen ist zwar nicht grundsätzlich verboten, darf aber nur durchgeführt werden, wenn keine „Wettkampfsimulation oder ähnliches“ stattfindet. Das heißt: Zweikämpfe sind tabu. Foto: Klos Horst/Horst Klos

Kreis Neunkirchen In den Sportstätten der Kreiskommunen kehrt unter strengen Auflagen wieder Leben ein.

Nicht nur die gut 1000 Mitglieder des TuS Neunkirchen, des zweitgrößten Vereins der Kreisstadt, freuen sich, dass laut „Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 15. Mai 2020“ der Kurs-, Trainings- und Sportbetrieb unter bestimmten Voraussetzungen wieder aufgenommen werden kann. Auf seiner Homepage hat der Verein folgende Meldung veröffentlicht: „Voraussichtliche Öffnung der Hallen sowie der Kegelbahnen des TuS 1860 Neunkirchen ist der 2. Juni 2020. Sobald es neue Informationen gibt, erfahrt ihr es hier.“

Die Stadtverwaltung Neunkirchen hat auf SZ-Anfrage Folgendes mitgeteilt: In den städtischen Sportstätten könne unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzregeln und nach Maßgabe der Rechtsverordnung des Saarlandes unter Paragraph 7 unter bestimmten Voraussetzungen der Sportbetrieb wiederaufgenommen werden. Jedoch müssten vorab für alle städtischen Sporthallen Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden. Sind diese erfolgt, können Trainingseinheiten vergeben werden. Das Sportamt der Kreisstadt Neunkirchen habe daher Vereine, die in der Regel die Sporthallen nutzen, angefragt, inwieweit unter den bestehenden Voraussetzungen ein Bedarf zur Durchführung von Trainingseinheiten besteht. Rückmeldungen beziehungsweise Anfragen sollen per Mail oder telefonisch an das Amt für Bildung und Sport gestellt werden. Erst nach erfolgter Freigabe durch das Amt für Bildung und Sport dürfe die Sportstätte zu den vereinbarten Zeiten genutzt werden.

Info Das müssen die Vereine jetzt beachten Das Ausüben von Mannschaftssportarten ist untersagt. Für Mannschaften, die ihren Trainingsbetrieb so umgestalten, dass keine Wettkampfsimulation oder ähnliches stattfindet, sondern ein individuelles Training des Einzelnen unter Beachtung der Beschränkungen erfolgt, ist auch in diesem Bereich das Trainieren möglich. Der Kurs-, Trainings- und Sportbetrieb sowie der Betrieb von Tanzschulen kann unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen aufgenommen werden: Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen, bei denen das Training des Einzel­nen im Vordergrund steht, kontaktfreie Durchführung, konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsa­mer Nutzung von Geräten, keine Nutzung von Umkleidekabinen, keine Nutzung der Nassbereiche, Öffnung von ge­sonderten WC-Anlagen möglich, Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen, keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemein­schaftsräumen an den Sportstätten, keine besondere Gefährdung von vulnerablen Per­sonen durch die Aufnahme des Trainingsbetriebes. Auch Zuschauer sind verboten.

In der Gemeinde Schiffweiler können nach Auskunft von Bürgermeister Markus Fuchs ab Montag, 25. Mai, die vier Mehrzweckhallen unter den per Verordnung vorgegebenen Voraussetzungen (siehe Info) genutzt werden. Derzeit laufe eine Abfrage an die Vereine über ihre Pläne in dieser Hinsicht. Es gebe auch einen Antrag der CDU-Fraktion für die nächste Sitzung des Gemeinderates am 27. Mai, bei Bedarf die Hallen für die Vereine auch in den Sommerferien zu öffnen.

Wie die Gemeindeverwaltung von Eppelborn am Freitag mitteilte, werde die Verfahrensweise und generelle Öffnung der gemeindeeigenen Hallen für Vereine am Montag (25. Mai) im Rathaus endgültig geklärt. Die Information werde dann auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Dies erfolge alles im Rahmen der gegebenen Rechtsvorschriften. Außerdem seien in Einzelfällen und auf Antrag bereits in der vergangenen Woche gemeindeeigene Hallen zur Nutzung zur Verfügung gestellt worden.