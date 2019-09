FireDays in Neunkirchen : In der Flammenhölle das Feuer lesen lernen

Der Moment, wenn die Tür des Containers geöffnet wird: SZ-Redakteurin Heike Jungmann (rechts) mittendrin in der Feuerwalze. Foto: Thomas Seeber

Neunkirchen Selbstversuch bei den „FireDays“ am Gegenortschaft in Neunkirchen: Mit Schutzkleidung in einen brennenden Container.

Von Heike Jungmann

Alles heil geblieben, nur ein paar Haare mussten dran glauben. Nein, die sind nicht verbrannt, nur rausgerissen beim Anziehen der Atemschutzmaske. „Ich mach’ mir meistens einen strengen Haarknoten“, sagt Feuerwehrfrau Inga Meister und stopft mir vorsichtig den Haarpony unter die Flammschutzhaube.

Hochfunktionale Kleidung hat Marco Honecker für meinen Praxistest im Umkleidezelt bereit gelegt. Der Initiator und Organisator der „FireDays“ am Gegenortschacht in Wiebelskirchen hat am Vorabend der Eröffnung viel um die Ohren, für den Gast von der Saarbrücker Zeitung nimmt er sich Zeit. Christopher Benkert, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen, hilft beim Ankleiden. Denn steckt man erst in Hose, Jacke, Stiefeln mit Stahlkappe und den robusten Handschuhen, fühlt man sich wie ein tapsiger Bär im Disneykostüm. Dazu kommt jetzt noch die Flasche mit der Pressluft auf den Rücken. Der Sauerstoff reicht für etwa 30 Minuten. „Die halbe Stunde muss man sich im Ernstfall gut einteilen“, weiß Benkert, der 1998 mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr des Löschbezirks Furpach eingetreten und dabeigeblieben ist. Rund 30 zusätzliche Kilos – fast mein halbes Körpergewicht – schleppe ich in kleinen, vorsichtigen Schritten bis zum Container. „Los, bisschen schneller die Treppe hoch“, meint der Übungsleiter trocken. Ein Dutzend Feuerwehrleute sitzt schon in der Realbrand-Übungsanlage auf dem Boden mit Blick auf den knisternden Feuerherd am Ende des Überseecontainers. „Was tu’ ich hier?“ Keine Zeit zum Nachdenken. Der aufgeheizte Containerboden wärmt die Beine, eigentlich ganz angenehm. Das Atmen durch die Maske ist ungewohnt, es riecht nach Rauch.

Info „FireDays“ rund um den Gegenortschaft Über 400 Feuerwehrleute aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Europa nehmen bis Sonntag, 15. September, rund um den historischen Gegenortschaft in Neunkirchen-Wiebelskirchen an einer besonderen Fortbildungsveranstaltung teil. Die Realbrandausbildung ist das Kerneleement der viertägigen „FireDays“.Dabei können in kontrolliertem Umfeld Feuerwehrangehörige in der Realität gefährliche Feuerphänomene hautnah erfahren und deren Bekämpfung erlernen. Darüber hinaus werden weitere Schulungen angeboten, beispielsweise im Umgang mit Drehleitern oder dem Vorgehen bei Türöffnungen. Neben den täglichen Trainingseinheiten, die am Freitag um 9 Uhr und am Samstag und Sonntag um 8 Uhr beginnen, gibt es auch ein Abendprogramm. An allen Veranstaltungstagen und an den Abenden sind Interessierte dazu eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen. Die Firedays, von Marco Honecker im vergangenen Jahr erstmals bei Hannover durchgeführt, wrden von der Neunkircher Feuerwehr unterstützt.

Was hat Christopher Benkert vorhin erklärt? In der Übungsanlage lernen die Feuerwehrangehörige unter Atemschutz aus nächster Nähe Entstehung, Verlauf und die Bekämpfung einer Rauschgasdurchzündung, oft auch als Flashover oder Backdraft bezeichnet. Unter sicheren, kontrollierbaren Bedingungen. „Das ist gelebte Physik“, findet Marco Honecker, übrigens der Großneffe von Erich Honecker. Über die Sauerstoffzufuhr kontrollieren die Übungsleiter das Feuer, das sich durch unbehandeltes Palettenholz nährt. Wie bei einem realen Hausbrand entstehen giftige Rauchgase, brennbare Artikel und unverbrannte Pyrolyseprodukte wirbeln durch den Container. Wenn einer der drei Übungsleiter die Containertür öffnet, vermischt sich die eintretende Frischluft mit den brennbaren Gasen und es bildet sich ein explosibles Gemisch: Es kommt zur „Rauchgasdurchzündung.“ Ein feuerwehrtechnischer Ausdruck, der ziemlich theoretisch klingt. Feuerwehrleute lieben komplizierte Fachbegriffe und Abkürzungen. Mit gezielten Wasserstößen werden dann die heißen Rauchgasschichten im Brandraum heruntergekühlt.

Weniger theoretisch hat Benkert die Situation geschildert, die mich erwarten wird: „Zwischen traumhaft schön und erschreckend.“ Die Worte rufe ich mir jetzt in Erinnerung, als plötzlich eine regelrechte Feuerwalze durch den Container schießt. Mit einer Geschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde und einer Temperatur von maximal 800 Grad Celsius. In Kopfhöhe immerhin noch bis zu 300 Grad. Faszinierend. Als gut behüteter Gast darf ich das heute genießen. In der Gewissheit, dass mir nichts passieren kann. Umso größer ist mein Respekt vor den Männern und Frauen, die sich in echte Gefahr begeben, um Menschen vor dem Feuer und vor giftigen Rauchgasen zu retten.

Mir wird klar, dass solche Übungen immens wichtig sind, um die Gefahren für die Feuerwehrleute im Einsatz zu minimieren. Beim heißen Feuerwehrtraining der FireDays im Schatten des alten Fördergerüstes kann übrigens jeder bis Sonntag noch zuschauen. Allerdings nicht im Container, sondern nur davor.

Marco Honecker, federführend bei den „FireDays“ Neunkirchen, hilft beim Anziehen der Kleidung und des Atemschutzgerätes. Foto: Thomas Seeber

Geschafft: SZ-Redakteurin Heike Jungmann (Zweite von links) mit den Schulungsteilnehmern und Pressesprecher Christopher Benkert (Vierter von rechts) nach dem Backdraft in dem dafür präparierten Übungscontainer. Foto: Thomas Seeber

Je mehr Rauch aus einem brennenden Haus kommt, desto gefährlicher ist es für die Feuerwehrleute. Auch diese Situation üben die Teilnehmer der „Fire Days“ bei der Realbrandausbildung. Foto: Thomas Seeber