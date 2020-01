Großeinsatz der Feuerwehr : Reithalle in Neunkirchen-Furpach stand in Flammen

Gegen sechs Uhr brach am Donnerstagmorgen eine Feuer beim Reitverein Neunkirchen aus. Foto: BeckerBredel

Neunkirchen In Neunkirchen-Furpach ist in den Morgenstunden eine Reithalle in Brand geraten.

Nach Polizeiangaben meldeten Anwohner das Feuer auf der Reitanlage am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr, die Stallungen waren jedoch nicht betroffen. Ein Polizeisprecher sagte, dass weder für Menschen noch für die Tiere eine Gefahr bestanden habe. „Die Pferde sind allesamt wohlauf“, bestätigte auch Christopher Benkert, Pressesprecher der Neunkircher Feuerwehr.

Zeitweise waren 70 Feuerwehrleute im Einsatz, aus Neunkirchen und dem benachbarten Löschbezirk Landsweiler-Reden. „Bei unserem Eintreffen hat ein großer Teil der Reithalle in Vollbrand gestanden“, berichtet Benkert. Brennende Deckenteile fielen herab, was die Löscharbeiten erschwerte. Man habe bei der Brandbekämpfung anfangs große Probleme gehabt, sagt der Feuerwehrsprecher. Gegen acht Uhr meldete die Polizei den Brand als größtenteils gelöscht.