Entscheidung im Stadtrat : „Immer eine unangenehme Geschichte“ – Ottweiler hebt Grundsteuer B an

Hausbesitzer in Ottweiler müssen künftig mehr Steuern zahlen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Ottweiler Die Menschen in Ottweiler müssen sich ab dem neuen Jahr in einigen Bereichen auf höhere Abgaben einstellen. Ein Überblick, was sich im Jahr 2023 ändert.