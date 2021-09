DRK-Kleiderkammer in Ottweiler : „Wie eine kleine Boutique“

Gruppenbild zur Eröffnung – die Einweihungsfeier der DRK-Kleiderboutique in Ottweiler Foto: Maria Boewen-Dörr

Ottweiler Die Kleiderkammer des DRK in Ottweiler wurde an neuem Standort in der Dr. Maximilian-Rech-Straße 3 wiedereröffnet.