Krieg in der Ukraine : Städtepartner stellen Hilfe auf die Beine

Ein Mann bringt in einer Schule in Polen, die als Lager für Spenden genutzt wird, einen Karton in die Sporthalle. Die Spenden werden sortiert und in die Ukraine gefahren. Rund 50 Prozent der Spenden kommen aus Deutschland. Besonders nützlich ist medizinisches Material sowie Medikamente für Krankenhäuser. Foto: dpa/Sebastian Gollnow