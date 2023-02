Straßenfastnacht in Wemmetsweiler : Narren feiern Straßenfastnacht in Wemmetsweiler (Mit Bildergalerie)

Der Umzug in Wemmetsweiler überzeugte nach den fastnachtsarmen Corona-Jahren im Großen wie im Kleinen.

Banger Blick zum Himmel, optimistischerer Blick auf die Wetter-App. Und das im steten Wechsel. So in etwa verlief der Vormittag bei vielen Wemmetsweiler Faasenachtern, die auf einen regenfreien Umzug hofften. Und deren Wunsch ging in Erfüllung. Sogar die Sonne lachte ab und ab auf des bunte Treiben herab, das von den Zugführern Frank Moser und Rainer Lander pünktlich um 14 Uhr in Gang gesetzt wurde.