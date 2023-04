Rathaus Merchweiler „Der Opa kann so schön malen“

Hans Albert Cwikla, seit Oktober ein Neubürger der Gemeinde Merchweiler, stellte sich mit der Ausstellung „Stil – Vielfalt“ im Rathaus vor. Rund 30 Bilder, die er in seinem Atelier gefertigt hat, schmücken bis in den Monat Mai die Wände in den Rathausfluren und können während der Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.