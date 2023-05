Serie Imbissbuden im Kreis Neunkirchen „Die gute alte Currywurst kommt immer wieder zurück“

„Was hier speziell ist, sind die Ras Pommes. Die kriegt man eigentlich im ganzen Umkreis nirgends“, sagt Jürgen Klos voller Stolz. Die nächstgelegene Bude, die ebenfalls die seltenen und begehrten Kartoffelprodukte anbiete, befinde sich nämlich in Kaiserslautern, wie der Inhaber der Imbissbude „Grill am Markt“ in Merchweiler betont. Bei den Ras Pommes handelt es sich um Fritten, die aus Kartoffelpulver hergestellt werden. In den Augen von Klos‘ Kunden sind sie jedenfalls der absolute Renner.