Daniel Lambert (am Ball), der Kapitän des TV Illingen, hat mit seiner Mannschaft in der vergangenen Oberliga-Saison einen fulminanten Schlussspurt auf das Parkett gebracht und den Klassenerhalt geschafft. Mit diesem Schwung wollten die „Vikings“ in die neue Saison gehen. Die ist allerdings abgesagt worden. Nun müssen sich die Illinger bis Oktober gedulden. Dann soll die kommende Spielzeit starten. Foto: TV Illingen Foto: TV Illingen