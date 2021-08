Kunstmarkt Illingen : Alles, was das Herz begehrt

Der Korbmacher Berthold Meiers bei der Arbeit. Bei ihm konnten die Besucher selbst hergestellte Körbe kaufen, oder dem Steinbacher einfach bei der Arbeit über die Schulter schauen. Foto: Maria Boewen-Dörr

Illingen Beim Kunstmarkt in Illingen hatten die Besucher die Qual der Wahl. Das Angebot an Manufakturen war vielfältig. Die Auswahl an ungewöhnlichen Produkten riesig.