Zum FinaleShakespeare Und dann doch Happy-End für vier Paare

Bei der letzten Aufführung der 32. Figurenthatertage stand die Komödie „Wie es dir gefällt“ des englischen Dramatikers, Lyrikers und Schauspielers William Shakespeare auf dem Programm. Punkt 20 Uhr ging das Saallicht aus und das Bühnenlicht an. Gleichzeitig erweckten Paul Schmidt und Wally Schmidt Figuren auf magische Weise zum Leben – am Anfang mit einer total verwirrenden Information. Eine kompliziert verästelte Geschichte mauserte sich nach 70 Minuten dann zu einem Happy-End. Denn im Laufe des Abends wurde der Knoten von den zwei zauberhaften Darstellern, welche die einzelnen Charaktere der Mitwirkenden sehr schön in Szene setzten, entwirrt.