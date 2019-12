Kostenpflichtiger Inhalt: Ergänzung zur neuen Förderschule : Wohngruppe in Nunkirchen soll neue Perspektiven eröffnen

ARCHIV - 24.02.2014: Das Wort «Inklusion» ist in einer Inklusions-Klasse eines Gymnasiums auf die Tafel geschrieben, während Schülerinnen und Schüler daran vorbeigehen (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Die Umsetzung der schulischen Inklusion ist das Schwerpunktthema des Jahresberichts 2017 des niedersächsichen Landesrechnungshofes, der am 06.06.2018 in Hannover vorgestellt wird. (zu dpa "Landesrechnungshof legt Jahresbericht 2017 vor" vom 06.06.2018) Foto: Jonas Güttler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Jonas Güttler

Rappweiler-Zwalbach Bei der Eröffnung der neuen Förderschule in Rappweiler-Zwalbach stellte Wolfgang Maring, Geschäftsführer der St. Hildegardishaus gGmbH, gleich noch das neue Kombiangebot vor, das Eltern behinderter Kinder ganz neue intensivpädagogische Perspektiven eröffnen soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Ackermann

So stehe bald in Nunkirchen die Neugründung einer Wohngruppe an, die mit der neuen Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung der Kinder gekoppelt werden soll. Maring kündigte an: „Auch wenn sich nach der schwierigen Suche nach einer passenden Immobilie der Start ein wenig verzögert hat, werden wir zu Beginn des neuen Jahres mit diesem sonderpädagogischen Angebot beginnen.“

Von dann an würden die Kinder aus dieser neuen Wohngruppe in der ebenfalls neuen Förderschule in Rappweiler-Zwalbach unterrichtet. Diese angestrebte Verzahnung von Schule, Bildung und Jugendhilfe könne dann nach seinen Worten völlig neue Standards bei der Förderung dieser Kinder mit dem erklärten Ziel setzen, sie möglichst bald wieder in den Regelschulbetrieb integrieren zu können.