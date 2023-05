Domizil für Vereine aus Steinberg Stadt hilft Vereinen bei Suche nach Domizilen

Erleichtert atmeten Siegmund Göttert und seine Musiker aus Steinberg und Weiskirchen auf. Die Sorge, ihr Domizil in der Eichenlaubhalle zu verlieren, sind sie los. Dass sie dauerhaft an dem Standort bleiben können, hatten Waderns Bürgermeister Jochen Kuttler und die Sprecher der Stadtratsfraktionen den Musikern und dem Jugendclub in der Ratssitzung zugesichert. Einstimmig stimmte der Rat dafür, die beiden Grundschulen in Wadrill und Steinberg fit für die Zukunft zu machen. Hier investiert die Stadt Wadern aktuell Millionenbeträge in die Sanierung der Gebäude.