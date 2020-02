Kostenpflichtiger Inhalt: Kappensitzung in Wadrill : Was ein Dorfpolizist in Wadrill zu leisten hat

Edi Koch war rund fünf Jahrzehnte in der Fratzenmacher Narrenbütt ein geschätzter Büttenredner, der mit hintergründig humorvollen Beiträgen stets ein Höhepunkt der Sitzungen war. Jetzt hat er sich verabschiedet. Foto: eb

Wadrilltal Jede Menge zu lachen gab es bei der Sitzung der Fratzenmacher. Auf dem Programm stand aber auch der Abschied von einem langjährigen Wegbegleiter.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

Die Wadriller Fratzenmacher haben es in zwei Gala-Kappensitzungen mächtig krachen lassen und ihr närrisches Publikum mit einem Mix aus humorigen Büttenreden, schwungvollen Tänzen, pointenreichen Gesängen, Stimmungsliedern und Schunklern bestens unterhalten. Bei beiden Sitzungen war die Wadrilltal-Narrhalla jeweils bis auf den letzten Platz besetzt. Unter dem Motto „Wadrilltal off Tour, zum Feiern gebuur“ haben die Elferratspräsidenten ein Feuerwerk der guten Laune gezündet. Während Elferratspräsident Christian „Festus“ Lauer in der ersten Sitzung das Narrenschiff über die Wadrill gewohnt souverän schipperte, wurde er bei der zweiten Gala von Nachwuchs-Präsident“ Benedikt Seyler gekonnt vertreten. Grund: „Festus“ leistete Entwicklungshilfe beim Saarbrücker Narrenverein.

Mit dieser Doppelspitze lieferten die Fratzenmacher wiederum den Beweis, dass sie gut aufgestellt sind und keine Nachwuchssorgen haben. Weit über 100 Akteure ließen ein knapp fünfstündiges Nonstop-Programm vom Stapel, das in einem glanzvollen und furiosen Finale gipfelte. Über all dem närrischen Spektakel thronten die Regenten Prinzessin Marie I. aus dem Hause Geiger und Prinz Max I., alias Stompen aus dem Hause Barth. Unterstützt werden sie vom Kinderprinzenpaar Prinzessin Toni I. und Prinz Paul I.. Der große Thronadel appellierte an seine Untertanen, ausgelassen zu feiern, Stimmung sowie gute Laune zu verbreiten, die Niedlichkeiten proklamierten „Faasend for Future“.

Für alle vier Tollitäten zeigten die Gardemädchen einen sportlich akrobatischen Gardetanz. Viel Charme und Grazie sowie Können, gepaart mit tollen Choreografien, prägten auch die weiteren Tänze. Die Junioren-Showtanzgruppe wirbelte als Candy-Boys und Candy-Girls über die Bühne. Die Senioren-Showtanzgruppe trug einen Indianerkrieg zwischen Apachen und Schoschonen aus. Zu vorgerückter Stunde hatte das Männerballett seinen traditionellen Auftritt. Es parodierte die Fernseh-Sendung The Biggest Loser. Mit Hilfe von Fitnesstrainerin Sophie und den Trainern Aminati und Soost schaffte es das Ensemble, den inneren Schweinehund zu überwinden und es mit viel Training und Schwitzen zur Traumfigur zu schaffen.

Akteure Sie standen auf der Fratzenmacher-Bühne Die Mitwirkenden: Christian „Festus“ Lauer und Benedikt Seyler; Prinz Max I, Prinzessin Marie I.; Kinderprinzenpaar Paul II. und Toni I. mit Gefolge im Rat, Garde: Julie Reiter, Kathrin Baum, Melissa Geng, Lena Dietzen, Theresa Schneider, Sophie Schneider, Lea Schneider, Katharina Gimmler, Romina Hübschen, Viktoria Klein, Trainerin Anika Müller.Showtanz Zuckerpuppen: Junia Lai, Leni Marmitt, Tamara Schneider, Marie Göbel, Cleo Swenne, Vanessa Schwarz, Katharina Thewes, Leni Biesemann, Marie Biesemann, Milana Yapova, Samira Afzaal, Zoe Schneider, Kirsten Rink, Melina Marmitt, Sulaf und Elaf Shkeir, Sam Knudsen, Emma Paulus und Kinderprinzessin Toni Brücker, Trainerinnen: Kristin Trampert und Annabell Junk. Showtanz Apachen und Schoschonen: Sarah Backes, Annika Brust, Fabienne Haas, Alicia Hans, Annabell Junk, Lena Klein, Viktoria Klein, Vanessa Lauer, Marie-Luise Maring, Johanna Scheib, Annika Nitzschner, Evelyn Scheidt, Elena Schmotz, Eileen Schneider, Marie Schneider, Mejra Zlotrg, Kristin Trampert, Sina Schwarz, Paul Nitzschner und Jana Treitz, Trainerinnen Carina Warken und Jenny Rech. Männerballett: Alexander Koch, Matthias Brust , Max Diehl , Philipp Regert, Bernd Paulus, Stephan Demuth, Steps Weber, Mike Lohrig, Andi Ost, Dominik Koch als Daniel Aminati, Johannes Koch als Detlef D. Soost, Marius Biwer als Sophia Thiel, Prinz Max Barth als Innerer Schweinehund, Trainerinnen Mandana Regert und Carina Barth. Pilskäpp: Günter Ewen, Dietmar Geiger, Benedikt Seyler, Peter Düren, Horst Seyler, Christian „Festus“ Lauer und ganz neu in der Truppe Jörg Nitzschner. Waderola Duett:Christian Hans und Patric Neumeyer. Büttenredner Petra Sauer (Ehefrau), Yannik Fontaine (Opa), Detlef Junk (Ehemann), Christian Lauer (Dorfpolizist). Musiker: Gipfelkraxler.

Von guter Qualität waren auch die Büttenbeiträge. Der Nachwuchs begeisterte das Narrenvolk. Eisbrecherin war die geplagte Ehefrau, die sich – nachdem ihr Mann sie wegen Verbreiterung ihres Spektrums hänselte und unattraktiv fand – den Vorratsschrank mit den vielen süßen Sachen kräftig ausmistete und sich einer Diät- und Fitnesskur unterzog. Mit neuer Traumfigur war sie nun diejenige, die den Gatten wegen seines fetten Körpers verschmähte.

Der Opa in der Bütt erzählte aus seinem Leben im Altersheim. Sein Tipp an die Leidensgenossen: „Bei kleinen Problemen hilft der Fachmann, bei größeren der Flachmann“. Auch ein Neuling schaffte es in die Fratzenmacher-Bütt, nachdem er bereits in der Sommerfaasend sein Debüt feierte. Vom trauten Heim war wenig zu hören, umso mehr vom häuslichen Krieg, den er mit seiner Ehefrau führte. Viele Streitigkeiten gab der lamentierende Ehemann mit trockenem Humor zum Besten, ließ kein gutes Haar an seiner besseren Hälfte. Hatte er sie früher zum Fressen gern, so bedauerte er heute, dass er sie nicht doch gefressen hatte.

Als der drittgrößte Waderner Stadtteil braucht Wadrilltal einen Dorfpolizisten. Der neue Dorf-Sheriff stellte sich und seine Arbeit vor: Knöllchen verteilen, Polizeistunde und Straßenverkehr überwachen, Straftaten aufdecken und vieles mehr gab er bekannt.

Gesanglich ist das Waderola Duett seit elf Jahren eine große Nummer in der Fastnacht. Mit Beiträgen über das tolle Vereinsleben im Ort, immer weniger Gästen und Helfern bei Vereinsfesten trafen sie den Nagel auf den Kopf. Darüber hinaus machten sie Nachwuchswerbung für den Kirchenchor, damit er weiter bestehen kann. Gut rüber kam das Lied über die doch stark in Mode gekommenen Wellness-Wochenenden, sehr von Vorteil für die Weiblichkeit, weniger gut für die Männerwelt.

Schluss- und Höhepunkt vor dem großen Finale waren wie immer die Pilskäpp. Ein dickes Lob gab es für die Vorsitzenden der Vereine, die alle mit viel Engagement ihren jeweiligen Verein führen und auch viel arbeiten. Ein besonderes Lob galt dem neuen Vorstand des Heimatvereins, der wieder sehr viel neues Leben in seine Harteich-Hütte gebracht hat. Mit viel Stolz sangen sie von den drei saarländischen Ministern AKK, Peter und Heiko in Berlin. Ortsvorsteher Joachim Brücker wurde für seine Arbeit über den Klee gelobt, sein Abgang bedauert. Mit einem Loblied verabschiedeten sie ihr Mitglied Edi Koch, der seit Bestehen der Pilskäpp deren Lieder und Themen geprägt habe. Koch, der rund fünf Jahrzehnte als gern gesehener Büttenredner stets ein Höhepunkt war, bedankte sich bei allen Wegbegleitern.