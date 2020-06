Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Feuerwehrgerätehaus in Besch : Hängepartie um Feuerwehrgerätehaus Besch

Über den Ersatz für das marode Feuerwehrgerätehaus in Besch gibt es Streit in der Perler Kommunalpolitik. Foto: rup/Rolf Ruppenthal

Besch Der CDU-Vorstoß auf einen zweigeschossigen Neubau scheitert im Perler Gemeinderat knapp – jetzt muss neu geplant werden.

Von Margit Stark

Eingeschossig und mit einem Baufenster von 60 Metern – so stellt sich die Mehrheit des Perler Gemeinderates das künftige Feuerwehrgerätehaus in Besch vor. SPD, FDP und Teile der Grünen-Fraktion im Rat hatten sich für diese Lösung ausgesprochen, da sie nicht so viel Geld koste wie ein zweistöckiges Gebäude. Mit elf Stimmen schmetterten sie den Vorstoß der CDU ab, die sich für ein Gebäude mit zwei Etagen ausgesprochen hatte.

Da der CDU-Vorschlag teurer gewesen wäre, galt er trotz Stimmengleichheit als abgelehnt. Für die eingeschossige Variante mit einem Baufenster von 60 Metern stimmten 13 Ratsmitglieder mit Ja und sieben mit Nein. Erneut stand eine Diskussion über das neue Gebäude, das in der Straße Zu den Mühlen hochgezogen werden soll, auf der Tagesordnung. Grund: Die Einsatzkräfte aus dem Perler Ortsteil hatten mehr Lagerbedarf angemeldet und einen befestigten Abstellplatz angesprochen (wir berichteten). Um diesen Wünschen zu entsprechen, war der Gemeinderat gefragt.

„Dass dieser Raumbedarf erst jetzt erkannt wird, hat uns überrascht und ist sehr unglücklich, da die Entwurfsplanungen den gleichen Raumbedarf berücksichtigt haben, der am alten Standort vor dem Grundschulgebäude vorgesehen gewesen und auch so in den Planungen berücksichtigt gewesen war“, sagte SPD-Fraktionschef Michael Fixemer. Er warb dafür, für das neue Gerätehaus das komplette Gelände am neuen Standort zu nutzen – unter Berücksichtigung der Wegefläche von sechs Metern.

Diese Lösung ist nach seinen Worten preiswerter, als zweigeschossig zu bauen. Als Beleg zog er die Unterlagen zu der Sitzung heran, die für die eingeschossige Variante noch im vergangenen Jahr Kosten von 1 570 800 Euro vorgesehen hatten. Unter Berücksichtigung der üblichen Kostensteigerungen sollen es 2020 1 665 000 Euro sein. Eine zweigeschossige Variante schlägt nach Darstellung der Sitzungsunterlagen mit 1 800 000 Euro zu Buche, berücksichtigt man die üblichen Kostensteigerung mit 1 900 000 Euro. Fixemer nannte diese Summe „finanziell nicht zu verantworten“. Dies sah CDU-Fraktionschef Hans-Peter Trierweiler anders: Eine billige Lösung sei noch lange nicht die preiswertere, sagte er. Beim CDU-Vorschlag, zweigeschossig zu bauen, entfalle eine zweite Offenlegung des Bebauungsplanes, die Feuerwehr müsse nicht noch länger auf ihr neues Gerätehaus warten und durch den Verkauf des weiteren Grundstückes könne die Gemeinde auf weitere Einnahmen hoffen. So habe diese Lösung einen Mehrwert. Er und seine Parteifreunde seien immer gegen diesen Standort gewesen. Ein Feuerwehrgerätehaus vor der Schule zu bauen, wäre zeitnah realisierbar gewesen.

„Der Standort ist gut“, konterte Karl-Heinz Raczek (Grüne). Er warf Trierweiler vor, „Äpfel mit Birnen“ zu vergleichen. Die Feuerwehr wolle schnellstmöglich eine Lösung „und nicht mehr aufs ganze Dorf verteilt sein“, nannte Löschbezirksführer Christoph Rhein den Wunsch der Einsatzkräfte auf Anfragen von Raczeks Fraktionskollegen Christian Schramm. Seit 17 Jahre sei die „Sache am Laufen“. Rheins Favorit: ein zweigeschossiger Bau, wie er erklärte. Grünen-Vertreter Schramm nannte ein Mindestmaß für eine Halle keinen Luxus. Ein größeres Grundstück müsse her. FDP-Fraktionschef Franz Keren bemängelte, dass in der Gemeinde Perl Projekte ohne Plan angegangen würden. Er kritisierte, dass der Platzbedarf nicht ausreiche und die Kostenermittlung zu wünschen übrig lasse. Was die Kostenermittlung anginge, schlage die Feuerwehr Besch den FC Perl, meinte er mit Blick auf den Bau des neuen Sportplatzes. „Wir haben eine Zusage, dass wir eine Kostenförderung von 50 Prozent oder maximal 900 000 Euro erhalten“, sagte Bürgermeister Ralf Uhlenbruch.