Merzig Zum dritten Mal übernehmen Auszubildende an der Merziger SHG-Klinik in einem Modellprojekt die Leitung einer Abteilung.

An der SHG-Klinik in Merzig heißt es dieser Tage zum dritten Mal „Pflegeschüler leiten eine Station“. 20 Auszubildende des Oberkurses der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe arbeiten laut einer Mitteilung der Saarland Heilstätten Gmbh (SHG) eine Woche lang selbständig auf einer Station der Neurologie. Unterstützt werden sie von examinierten Pflegekräften, die in normaler Besetzung ebenfalls vor Ort tätig sind. Der Sinn der Sache laut dem Träger: Die angehenden Pflegekräfte sollen die Übernahme von Verantwortung üben und sich im Team eigenständig um das Wohlergehen der Patienten kümmern. Zur Auswertung der Erfahrungen geben am Ende alle Beteiligten, einschließlich der Patienten per Fragebogen ihr Urteil ab.