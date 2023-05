Einstimmiger Ratsbeschluss Gemeinde Beckingen kauft Container für Kita-Neubau

Für die Auslagerung des Kindergartens St. Marzellus in Beckingen kauft die Gemeinde nun Container. Das hat der Beckinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Container sollen ab dem 1. August genutzt werden, um die Einrichtung auszulagern, bis der Neubau am bisherigen Standort bezugsfertig ist. Die Kosten betragen inklusive Lieferung und Aufbau knapp 1,28 Millionen Euro.