Über 40 000 Euro Schaden : Einbrecher dringen in Deponie in Fitten ein, stehlen Werkzeuge und verwüsten dann die Räume mit Feuerlöschern

Foto: Martin Trappen 6 Bilder Einbrecher verwüsten die Deponie Fitten mit Feuerlöschern

Fitten Diebstahl war ihnen nicht genug: Eine Gruppe Unbekannter hat die Deponie Fitten in Merzig verwüstet. Sie ließen Werkzeuge und Gerätschaften mitgehen und richteten Schaden im hohen fünfstelligen Bereich an – unter anderem indem sie in dem Gebäude mehrere Feuerlöscher entleerten. Der Ärger bei den betroffenen Firmen ist groß.