MERCHINGEN Die Galgenbergpolka durfte nicht fehlen

Zu einem tollen Erfolg wurde am Samstagabend das Jubiläumskonzert mit ansprechendem Programm nebst Ehrungen der Musikvereinigung Merchingen zum Auftakt ihres 111-jährigen Bestehens, das am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli, mit einem Fest gebührend gefeiert wird. Das Konzert, durch das die Aktive Christina Hufferim im voll besetzten Vereinshaus führte, eröffnete die von Astrid Reinert anstelle der verhinderten Evi Kremer betreute Flötengruppe. Dabei bewiesen die noch sehr jungen Mädels ihr vielversprechendes musikalisches Talent und bedankten sich mit einer Zugabe. Dann zeigte auch das vor 21 Jahren gegründete Jugendorchester Bietzen-Merchingen unter Leitung von Bernd Mollemeyer in der heutigen Besetzung sein ausgezeichnetes Können. Die gut ausgebildeten Nachwuchsmusiker durften ebenfalls nicht ohne Zugabe von der Bühne. Das Kernprogramm wurde anschließend vom Hauptorchester, das nach der Pandemie wieder im Normalbetrieb ist, unter abwechselnder Leitung der beiden Dirigenten Markus Reinert und Matthias Ludwig gestaltet. Es bot neben vielen bekannten Werken der Blasmusik auch die Elisabeth-Melodie aus dem bekannten Musical und besonders aber die von Alexander Stütz eigens für das Jubiläum komponierte Galgenbergpolka, benannt nach einem Berg des Dorfes. Sie wurde mit sehr großem Applaus bedacht und als Zugabe nochmals gespielt. Im Rahmen des Konzerts, zu dem der erste Vorsitzende Markus Reinert als Gäste den Präsidenten des Bundes Saarländischer Musik Vereine, Franz-Josef Schlitter und den Ortsvorsteher Helmut Hoff begrüßen konnte, erfolgten auch Ehrungen und Ernennungen. Ebenso wurde aller seit der Gründung im Jahre 1912 verstorbenen Mitglieder gedacht. BSM-Präsident Schlitter, der die Glückwünsche des Verbandes übermittelte, wies in seinem Grußwort darauf hin, dass 111 Jahre ein stolzes Jubiläum sind. Er lobte die Nachwuchsarbeit des Vereins und zeigte sich erfreut, dass die Musikvereinigung Merchingen gut durch die Corona-Zeit gekommen ist. Des Weiteren erinnerte er an einen unvergessenen Besuch seines Heimatvereins Steinberg-Deckenhardt bei einem Musikfest in Merchingen und auch an den erfolgten Uniform-Verkauf. Zusammen mit dem ersten Vorsitzenden Reinert, der sich bei den Musikern, dem Vorstand, dem Festzeitschriftteam und allen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement bedankte, nahm BSM-Präsident Schlitter dann die Ehrungen für langjährige aktive Vereinstreue vor. Danach sprach der Vorsitzende noch Ernennungen zu Ehrenmitgliedern aus. Ferner wurden noch Dankespräsente überreicht.