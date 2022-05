Bessere Ausbildung für Schüler : Mehr Gastronomie-Kompetenz fürs BBZ

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich (Mitte) eröffnete zusammen mit Kathrin Andres (links) als Vertreterin des Bildungsministeriums das Kompetenzzentrum Gastronomie am Berufsbildungszentrum Merzig. Foto: BBZ

Merzig Mithilfe von EU-Geldern wurde an der Jean-François-Boch-Schule in Merzig ein Kompetenzzentrum für Gastronomie eingerichtet. Am Freitag wurde es in einer Feierstunde eröffnet.