Kostenpflichtiger Inhalt: Gemeinderat Losheim beschließt Neubau : Neues Gebäude für den Tourismus am Stausee

Das neue Gebäude der Tourist-Informationen soll dort entstehen, wo derzeit noch ein Kiosk ist (im Bild rechts). Foto: Werner Krewer

Losheim Am Stausee wird eine neue Tourist-Information gebaut. Das hat der Losheimer Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Tourist-Information am Stausee in Losheim wird neu gebaut. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Bislang war der Plan der Gemeinde gewesen, das bestehende Gebäude umzubauen und zusätzlich eine öffentliche Toilettenanlage zu errichten. Diesen Plan, der bereits im Sommer 2018 gefasst wurde, hat der Gemeinderat nun aufgehoben und durch den Beschluss des Neubaus ersetzt, der bei einer Enthaltung angenommen wurde.

In den Sitzungsunterlagen wurde die Begründung für die Änderung erläutert. Im Bereich des Eigenbetriebs stünden größere Umstrukturierungen an, heißt es dort. In Verbindung mit diesen Maßnahmen erscheine es als nicht sinnvoll, das Bauvorhaben in seiner bislang geplanten Form auszuführen. „Vielmehr soll das jetzige Konzept unter Berücksichtigung eines neuen bedarfsgerechten Raumprogramms und der Bedeutung der Tourist-Information für die Gesamtgemeinde überarbeitet werden“, heißt es in den Sitzungsunterlagen weiter.

Diese Überarbeitung soll in Verbindung mit dem Projektbüro Saar-Hunsrück-Steig erfolgen. Losheims Bürgermeister Helmut Harth führte aus, dass im Ausschuss bereits länger beraten wurde. „Es wurde eine neue Lösung in Modulbauweise vorgestellt“, erläuterte er weiter. Bei dieser Bauweise werden die einzelnen Teile des Gebäudes – zum Beispiel in Form einer Holzrahmenkonstruktion – an anderer Stelle gefertigt und vor Ort zusammengesetzt. Die Modulbauweise sei preiswerter und je nach Vorgabe ökologisch nachhaltiger als die massive Bauweise, heißt es hierzu in den Sitzungsunterlagen. Außerdem sei die Bauzeit wesentlich geringer und das Gebäude könne zu einem späteren Zeitpunkt leicht vergrößert, verkleinert oder umgesiedelt werden.

Nun soll das Planungsbüro beauftragt werden, ein Konzept zu entwickeln und eine Kostenschätzung vorzunehmen. Der Kostenrahmen hierfür belaufe sich nach Angaben der Gemeinde auf 7000 bis 8000 Euro. Die Baukostenobergrenze liege bei 900 000 bis 1 000 000 Euro. Der Neubau soll direkt gegenüber der bisherigen Touristinformation entstehen.

Nach Worten von Harth seien in dem neuen Gebäude acht Arbeitsplätze und eine öffentliche Toilettenanlage sowie ein kleiner Empfangsbereich geplant. „Wir halten uns zurück bei repräsentativen Räumen“, betonte der Bürgermeister. So seien beispielsweise keine Ausstellungsräume vorgesehen.

Sowohl Stefan Palm (CDU) als auch Björn Kondak (SPD) sprachen sich grundsätzlich für einen Neubau aus. Sie betonten aber, dass der Rat sich noch nicht verbindlich für die Modulbauweise entscheiden sollte. „Die Modulbauweise hat ihren Charme, aber wir möchten uns nicht darauf festlegen“, betonte Kondak. Das passierte dann auch nicht: Der Beschluss sieht aber laut Sitzungsunterlagen vor, dass bei der Erstellung des Konzepts die Möglichkeit einer modularen Bauweise berücksichtigt wird.

Das Gelände am Stausee spielte dann noch bei einem weiteren Tagesordnungspunkt eine Rolle. Der Gemeinderat hob einstimmig einen Beschluss von 2017 zum Neubau eines Wirtschaftsgebäudes auf. Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich des Eigenbetriebs könne das Gebäude in seiner geplanten Form ersatzlos entfallen, heißt es in den Sitzungsunterlagen – denn es sollen zukünftig alle Unterhaltungsarbeiten über den Bauhof erfolgen. Ein weiterer Teil des Beschlusses von 2017 sah die Erschließung von Parkflächen vor. Diese wird es „mit reduziertem Ausbauzustand“ geben, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Nach Worten von Bürgermeister Harth entstehen die Parkflächen im Bereich des Seegartens. „Insgesamt werden mehr Parkplätze geschaffen als bisher“, kündigte er an.