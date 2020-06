Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Leiterin : Sie will die Potenziale Losheims stärker nutzen

Christina Jochum, die neue kaufmännische Leiterin des Eigenbetriebes Touristik Freizeit und Kultur in der Gemeinde Losheim am See, genoss vor einigen Tagen mit ihrem Chef, dem Losheimer Bürgermeister Helmut Harth, die sommerliche Idylle am Stausee. Foto: Christian Beckinger

Losheim am See Christina Jochum ist seit April kaufmännische Leiterin des Eigenbetriebs Touristik, Freizeit und Kultur in Losheim am See – und will die Gemeinde touristisch weiter stärken.

Sie soll dem Tourismus in der Gemeinde Losheim am See neuen Schwung bringen – und der Wirtschaft noch dazu: Seit 1. April ist Christina Jochum nicht nur als neue kaufmännische Leiterin des Eigenbetriebs Touristik, Freizeit und Kultur für alles, was in der Seegemeinde mit Fremdenverkehr und Naherholung zu tun hat, zuständig. Als zusätzliche Aufgabe kümmert sich die 37-Jährige aus Eppelborn auch um die Wirtschaftsförderung rund um den Stausee. Dazu wurde Jochum mit Jürgen Tamble ein neuer technischer Leiter des Eigenbetriebes zur Seite gestellt. Der Losheimer Bürgermeister Helmut Harth (parteilos) begründet die von ihm vollzogenen Umstrukturierungen in der Verwaltung so: „Wir wollen möglichst zukunftsorientiert und effizient arbeiten. Mir ist daran gelegen, dass die Mitarbeiter des Tourismus-Eigenbetriebes sich auf ihre touristische Arbeit fokussieren können.“ Darum sei auch der Bau- und Pflegetrupp, der das weitläufige Areal rund um den See in Schuss gehalten habe, organisatorisch mittlerweile dem Gemeinde-Bauhof zugeordnet worden.

Auch sonst befindet sich am Stausee einiges im Umbruch, wie Harth erklärt: „Ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Neukonzeption war die Privatisierung des Bistros am Seegarten zum 1. Mai.“ Dieses wird nun von Peter und Stefan Müller, die zuvor lange Jahre das Schloss Ziegelberg in Mettlach betrieben hatten, als Gastronomie-Pächter verantwortet. Bis dahin hatte die Gemeinde das Bistro selbst unterhalten. Für Harth war die Verpachtung unumgänglich: „Die öffentliche Hand kann kein Gastronom sein, das Bistro wäre ein Riesenklotz am Bein der Gemeinde geworden.“ Mit den neuen Pächtern seien Mindestöffnungszeiten vereinbart worden, sie könnten aber auch darüber hinaus die Gastronomie noch länger offen halten. Zudem übernehmen sie in den Sommermonaten das Inkasso für den Zutritt zur Minigolfanlage, zum See-Garten und zum Wasserspielplatz. Dafür werde es noch einen zusätzlichen zweiten Eingang rechts neben dem Bistrogebäude geben, erläuterte Harth.

Info Harth strebt neues Hotel abseits vom See an In Sachen Tourismus hat Bürgermeister Helmut Harth in Losheim noch einiges vor. Und das nicht nur am Stausee, wie er gegenüber der SZ erläutert: „Wir bereiten aktuell in Abstimmung mit Wadern, Weiskirchen und Merzig den Ausbau der Radwege vor.“ Zudem strebe die Gemeinde an, einen neuen Hotel-Standort abseits vom Stausee zu etablieren. Am See selbst versuche man mit Hilfe privater Partner, weitere Attraktionen zu schaffen, sagt Harth. So soll dort eine Wasser-­Wakeboard-Anlage entstehen, so dass am See zukünftig diese Mischung aus Wasserski und Wellenreiten von Sportbegeisterten exerziert werden kann. Auch die bestehenden Angebote sollen nicht vergessen werden, betont Harth: „Wir wollen 2021 unsere Tretbootflotte komplett erneuern und auch das Strandbad zusätzlich aufwerten.“ Zudem bemühe sich die Gemeinde nach Harths Worten darum, den Stausee und seine Besucher stärker mit der umliegenden Region zu vernetzen, etwa durch neue Veranstaltungsangebote. „So sollen etwa regionale Erzeuger noch mehr von den Stausee-Besuchern profitieren können“, sagt der Rathauschef.

Die Veränderungen und Neuerungen beim Tourismus-Eigenbetrieb werden aber auch weithin sichtbar für jeden Stausee-Besucher zu erkennen sein. Denn die Tourist-Info bekommt ein neues Domizil, unmittelbar gegenüber dem bisherigen Standort. Dort steht jetzt noch ein in die Jahre gekommener, zwischenzeitlich geschlossener Kiosk. Der wird abgerissen, um Platz zu schaffen für die neue Tourist-Info, in der dann auch das Projektbüro für den Saar-Hunsrück-Steig eine sehr repräsentative Bleibe finden wird.

Es tut sich also einiges am Stausee und drumherum, und Christina Jochum soll dazu beitragen, dass diese Dynamik erhalten bleibt. Sie kennt sich in der Hochwaldregion bestens aus, hat unter anderem von 2006 bis 2011 bei der Hochwald-Touristik in Weiskirchen gearbeitet, zuletzt als Projektleiterin und Assistentin der Geschäftsführung. Es folgten zweieinhalb Tätigkeit bei der Gesellschaft „Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues“. Seit 2013 war sie beim Regionalverband Saarbrücken als Projektleiterin im Team Tourismus beschäftigt. An der Universität Trier hat Jochum, die im Eppelborner Ortsteil Dirmingen lebt, Freizeit- und Tourismusgeografie studiert. Mit dem Thema Premiumwandern, das für ihren neuen Arbeitgeber eine besondere Rolle spielt, ist sie seit ihrer Zeit in der Nachbargemeinde Weiskirchen und an der Mosel gut vertraut.

Sie bringt die touristischen Pfunde, mit denen die Seegemeinde wuchern kann, so auf den Punkt: „Neben dem Stausee bietet der Mix aus Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen jede Menge Potenzial, um den Aktivtourismus sowie den Naturtourismus weiterzuentwickeln.“ Das habe sich nicht zuletzt in den zurückliegenden Wochen des Corona-Lockdowns gezeigt, als viele Menschen das Wandern in freier Natur neu für sich entdeckt hätten. Gleichzeitig stellen die Gäste heute aber auch ganz andere Qualitätsansprüche an die touristische Infrastruktur als früher, weiß Jochum. Dem gelte es gerecht zu werden.