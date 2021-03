Kostenpflichtiger Inhalt: Kolumne Unsere Woche : Frühling naht rot-gelb-grün

Foto: Robby Lorenz

Am vergangenen Montag war meteorologischer Frühlingsanfang. Wettermäßig gab der Lenz ja durchaus schon vorher ein Stelldichein mit schönen warmen Tagen. Das deutlichste Zeichen dafür, dass der Frühling da ist, findet sich aber an immer mehr Straßenrändern: Es sind all die Baustellenampeln, die uns landauf, landab begegnen. Sie machen unmissverständlich klar: Das Wetter ist wieder gut genug, um Löcher in die Straßen zu machen und sie hinterher mit Asphalt zu versiegeln.