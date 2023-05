Orgelrestaurierung in Düppenweiler So aufwendig ist die Restaurierung der Kirchenorgel in Düppenweiler

DÜPPENWEILER · 35 Jahre lang war an dem 1959 erbauten Instrument in der Pfarrkirche St. Leodegar nichts gemacht worden. Entsprechend umfangreich ist die Sanierung der Orgel, die von einem Experten aus Frankreich erledigt wird. Doch ein Termin für die Wiedereinweihung steht noch in diesem Jahr an.

21.05.2023, 17:00 Uhr

Über den Stand der Restaurierungsarbeiten an der Düppenweiler Orgel informierten Orgelbaumeister Patrick Akroud (rechts) und sein Mitarbeiter José Guckel (1.v.l.) Pastor Helmut Mohr (2.v.r.), den Verwaltungsratsvorsitzenden Michael Fritsch (3.v.l.) und Verwaltungsratsmitglied Erhard Hardt (2.v.l.) Foto: Norbert Becker​ Foto: Norbert Becker​

Von Norbert Becker

Über den Stand der derzeit laufenden Sanierung der im Jahre 1959 erbauten Orgel in der Düppenweiler Pfarrkirche St. Leodegar informierten sich nun Pastor Helmut Mohr, der Verwaltungsratsvorsitzende Michael Fritsch und das Verwaltungsratsmitglied Erhard Hardt. Hierzu trafen sie auf der Empore den Restaurator Patrick Akroud von der Orgelbaufirma Manufacture d´Orgue Voix Celeste mit Sitz im lothringischen Boulay und seinen Mitarbeiter José Guckel bei ihrer akribischen Arbeit, die schon weit fortgeschritten ist.